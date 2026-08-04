حازم إمام: رحيل جون إدوارد قد يكون بسبب شركة الكرة.. وحسام الزناتي يملك مقومات النجاح

تحدث حازم إمام، لاعب الزمالك السابق عن رحيل جون إدوارد من منصبه في الزمالك، مرجحًا أن يكون إنشاء شركة الكرة أحد الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار.

وقال حازم إمام، خلال ظهوره في برنامج «من القاهرة» عبر قناة أون سبورت ماكس، إنه لم يتواصل مع جون إدوارد منذ نهاية الموسم، مضيفًا أن الأخير ربما رأى أن وجود شركة الكرة سيحد من صلاحياته، أو أن طريقة العمل الجديدة لن تناسبه، وهو ما قد يكون وراء رحيله.

وأشاد إمام بالفترة التي قضاها جون إدوارد داخل الزمالك، مؤكدًا أن نجاحه جاء بدعم مجلس الإدارة ومنحه كامل الصلاحيات، وهو ما انعكس على الفريق واللاعبين الذين شعروا بوضوح جهة اتخاذ القرار داخل النادي.

كما أثنى على حسام الزناتي، معتبرًا أنه يمتلك الخبرات والمعرفة الفنية التي تؤهله لتولي منصب المدير الرياضي، لكنه شدد على أن نجاحه مرهون بمنحه الصلاحيات الكاملة والميزانية اللازمة لتكوين فريق عمل واتخاذ قراراته بحرية.

وعن معتمد جمال، أكد حازم إمام أن المدرب قدم موسمًا مميزًا مع الزمالك، لكنه أعرب عن تخوفه من الضغوط الجماهيرية في الموسم الجديد، مطالبًا الجماهير بمنحه الوقت الكافي وعدم التسرع في الحكم عليه إذا لم تكن البداية مثالية، مشددًا على أن ما حققه في الموسم الماضي لم يكن أمرًا سهلًا ويستحق التقدير.