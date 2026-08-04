3 قضايا تشعل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

تواصل أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك إلقاء ظلالها على استعدادات الفريق، إذ يرتبط قرار إيقاف القيد بثلاث قضايا، منها قضيتان تتعلقان بمستحقات مالية، إلى جانب عقوبة تأديبية.

وتتمثل القضيتان الماليتان في نزاع مع نادي اتحاد طنجة المغربي بشأن مستحقات صفقة اللاعب عبدالحميد معالي، وأخرى مع نادي آيك السويدي تتعلق بمستحقات انتقال عمر فرج.

ويواجه الزمالك عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لمدة فترتي تسجيل، وهي عقوبة مستقلة وغير مرتبطة بسداد أي مستحقات مالية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة في ظل تحركات إدارة النادي لإنهاء الملفات العالقة والعمل على رفع إيقاف القيد.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، خوض تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، ضمن معسكر الفريق الحالي المقام بالعاصمة الجديدة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاء قرار الجهاز الفني في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه معتمد جمال، والذي يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، والوصول بهم إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية الموسم.

ويستعد الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والأفريقية، حيث سيشارك الأبيض في بطولات الدوري وكأس مصر وكأس عاصمة مصر، بجانب السوبر المحلي وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تدريبات الزمالك

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء أمس الاثنين على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين، لتجهيز اللاعبين بدنيًا بأفضل صورة ممكنة بعد العودة من فترة الراحة.

وقام معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض تدريبات تأهيلية بجانب فقرة خفيفة بالكرة.