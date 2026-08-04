موعد مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الودية 2026

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة ودية مرتقبة ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت 8 أغسطس، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، والرابعة عصرًا بتوقيت دول المغرب العربي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقيمة الفريقين وما يضمانه من نجوم، إذ يسعى كل منهما إلى الوقوف على جاهزية لاعبيه وتجهيزهم بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم الجديد.