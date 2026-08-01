مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد بثنائية مبيومو في بروفة ودية

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت على ملعب فريندز آرينا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بقوة، بعدما افتتح أرناو أورتيز التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، لينهي الفريق الإسباني الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر يونايتد في العودة إلى أجواء اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها برايان مبيومو إلى هدف التعادل في الدقيقة 53.

وواصل مبيومو تألقه، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74، مانحًا فريقه فوزًا مستحقًا بعد ريمونتادا مميزة أمام كتيبة المدرب دييجو سيميوني.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة ودية قوية أمام باريس سان جيرمان السبت المقبل، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع مانشستر سيتي يوم 9 أغسطس، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.