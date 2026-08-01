إصابة 11 شخصًا في تفجير استهدف مركزًا للشرطة بكولومبيا قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب

أصيب 11 شخصًا، بينهم ثمانية من عناصر الشرطة وثلاثة مدنيين، إثر انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات، اليوم السبت، بجوار مركز للشرطة في مدينة كوكوتا شمالي كولومبيا، قرب الحدود مع فنزويلا، وذلك قبل ستة أيام من تنصيب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا.

وأظهرت مشاهد من موقع الحادث احتراق الشاحنة وتضرر واجهات عدد من المباني، فيما هرعت قوات الشرطة والجيش إلى المكان. ووصف سكرتير الأمن في مقاطعة نورتي دي سانتاندير، جورج كوينتيرو، الهجوم بأنه "عمل وحشي وعنيف"، مؤكدا أن السلطات تحقق في ملابساته.

وأدان الرئيس المنتخب الهجوم "بأشد العبارات"، مؤكدا أن "الإرهاب لن يرعب كولومبيا"، فيما أعلنت السلطات مكافأة تزيد على 32 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على منفذي التفجير.

ومن المقرر أن يتولى دي لا إسبرييا، المنتمي إلى تيار اليمين، مهامه في السابع من أغسطس بمدينة كالي، خلفًا للرئيس جوستافو بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا. وكان قد تعهد، بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصعيد المواجهة مع جماعات التمرد والتنظيمات المرتبطة بتهريب المخدرات، وتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي التفجير في ظل تصاعد أعمال العنف السياسي في كولومبيا، حيث شهدت الحملة الانتخابية هجمات بالقنابل والطائرات المسيّرة المفخخة واعتداءات على قوات الأمن، كما اغتيل في عام 2025 المرشح الرئاسي اليميني والسيناتور ميجيل أوريبي تورباي بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية انتخابية في بوجوتا. وكان دي لا إسبرييا قد تحدث مرارًا عن وجود مخطط لاستهدافه، في وقت تعهد فيه بإنهاء مفاوضات السلام التي كانت الحكومة السابقة تجريها مع الجماعات المسلحة.