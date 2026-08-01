اعتصام في النبطية بـ لبنان رفضًا للتفجيرات الإسرائيلية.. ومطالب بخطة رسمية لعودة الأهالي

شهدت مدينة النبطية (جنوب لبنان) اعتصامًا سلميًا لأهالي بلدات: "كفرتبنيت، زوطر الشرقية، زوطر الغربية، النبطية الفوقا، يحمر الشقيف وأرنون"، رفضًا لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات النسف والتدمير، بمشاركة النائب هاني قبيسي ورؤساء بلديات وفعاليات وأهالٍ.

وقال رئيس بلدية كفرتبنيت محمد فقيه، إن القرى الجنوبية تتعرض لعمليات تدمير ممنهجة تستوجب تحركًا فوريًا من الدولة، داعيًا إلى تحمل مسؤولياتها وحماية الأهالي وتأمين عودتهم إلى قراهم.

وأكد رئيس اتحاد بلديات الشقيف النبطية خالد بدرالدين أن الاعتصام يهدف إلى إعلان موقف موحد، مطالبًا بوقف الاعتداءات، وإقرار بدل إيواء للمتضررين، ووضع خطة وطنية واضحة بجدول زمني لعودة الأهالي.

بدوره، دعا النائب هاني قبيسي الدولة اللبنانية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الاعتداءات الإسرائيلية، مطالبًا بتعليق المفاوضات إلى حين وقف إطلاق النار، وتكثيف التحرك الدبلوماسي أمام المؤسسات الدولية لوقف الانتهاكات.