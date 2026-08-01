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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة رطب نهارًا.. مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد /الأحد/ شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية نهارًا، مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلًا.

وبشأن الظواهر الجوية توقع الخبراء أن يكون طقس الغد مصحوبًا بشبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (حلايب – شلاتين – جنوب الصحراء الشرقية – أبو سمبل).

وتوقع الخبراء أيضًا أن تنشط الرياح ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشرق الدلتا ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوبا على (حلايب – شلاتين – جنوب الصحراء الشرقية – ابو سمبل) على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فوفقا لتوقعات الخبراء تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

العاصمة الجديدة 41 26

6 اكتوبر 41 26

بنهــــا 39 27

دمنهور 38 26

وادى النطرون 40 27

كفر الشيخ 37 26

بلطيم 33 25

المنصورة 39 26

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 40 26

طنطا 39 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 35 24

رفح 34 25

رأس سدر 41 27

نخل 39 25

كاترين 34 20

الطور 39 27

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 39 29

الاسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 32 23

مطروح 31 24

السلوم 32 23

سيوة 37 21

رأس غارب 38 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 28

حلايب 36 27

أبو رماد 38 26

مرسى حميرة 37 27

أبرق 38 26

جبل علبة 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 44 26

أبوسمبل 43 28

إضافة لدرجات الحرارة: العواصم العالمية

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 45 33

المدينة 44 33

الرياض 46 32

المنامة 42 34

أبوظبى 45 33

الدوحة 45 34

الكويت 47 32

دمشق 41 23

بيروت 33 28

عمان 36 24

القدس 34 23

غزة 33 26

بغداد 48 36

مسقط 36 30

صنعاء 28 17

الخرطوم 36 26

طرابلس 33 26

تونس 38 26

الجزائر 32 23

الرباط 28 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 32 17

إسطنبول 31 21

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 32 27

جاكرتا 34 24

بكين 35 26

كوالالمبور 33 24

طوكيو 35 25

أثينا 32 23

روما 38 24

باريس 31 19

مدريد 37 22

برلين 27 15

لندن 28 17

مونتريال 25 20

موسكو 30 18

نيويورك 28 22

واشنطن 30 23

نواكشوط 32 25

أديس أبابا 21 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة رطب الأنحاء

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