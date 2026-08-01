التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة

تواصل بوابة مصر الرقمية تقديم عشرات الخدمات الحكومية إلكترونيًا؛ بما يتيح للمواطنين إنجاز العديد من المعاملات الرسمية دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية، وهو ما جعل طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد من أكثر الموضوعات بحثا، خاصة للراغبين في الاستفادة من خدمات التموين، والمرور، والأحوال المدنية، والتوثيق، والسجل التجاري، والإسكان، والتأمينات، وغيرها من الخدمات المتاحة عبر المنصة.

وتستهدف منصة مصر الرقمية تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال نظام إلكتروني موحد، يتيح تنفيذ عدد كبير من الإجراءات عبر الإنترنت، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على إنشاء حسابات جديدة للاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة.

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ما شروط إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟

حددت منصة مصر الرقمية عددًا من الشروط التي يجب توافرها لإنشاء حساب جديد، وجاءت على النحو الآتي.

أن يكون لدى المستخدم رقم هاتف محمول مسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات.

عند استخدام خدمات التموين، يجب إدخال بيانات صاحب بطاقة التموين نفسه، وليس أحد المستفيدين المدرجين عليها.

يمكن لأي مواطن إنشاء حساب إذا كان الهدف استخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها المنصة.

وتساعد هذه الشروط في ضمان صحة بيانات المستخدم وربط الخدمات الإلكترونية بمستحقيها، بما يضمن تنفيذ الإجراءات بصورة صحيحة.

كيفية إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

يمكن للمواطنين إنشاء حساب جديد على منصة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية.

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية.

الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» الموجود أعلى الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة، وهي: الرقم القومي. الاسم الأول للأم. رقم الهاتف المحمول. البريد الإلكتروني (اختياري ولكن يُفضّل إضافته).

سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف بها كود مكون من 6 أرقام لتفعيل الحساب.

لتفعيل الحساب. إدخال كود التفعيل في الخانة المطلوبة.

اختيار كلمة مرور قوية تحتوي على أرقام وحروف.

بعد تأكيد البيانات، سيجري إنشاء الحساب بنجاح.

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، يصبح بإمكان المستخدم الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية التي توفرها المنصة.

ما الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية؟

توفر بوابة مصر الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية التي تغطي قطاعات متعددة، بما يتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا من مكان واحد.

خدمات التموين

تشمل خدمات التموين المتاحة عبر المنصة ما يأتي.

تفعيل البطاقة التموينية.

إضافة أفراد جدد إلى البطاقة.

نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى.

الفصل الاجتماعي.

استخراج بدل تالف أو فاقد.

الاستعلام عن صرف المقررات التموينية.

وتعد خدمات التموين من أكثر الخدمات استخدامًا عبر المنصة، لما توفره من سهولة في إنجاز الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التموين.

خدمات التوثيق والشهر العقاري

تتيح بوابة مصر الرقمية عددًا من خدمات التوثيق، وتشمل.

الاستعلام عن سريان محرر مُميكن.

تحرير توكيل «عام - خاص - إدارة مركبة - بيع».

إصدار صورة رسمية من عقد مُشهر.

وتوفر هذه الخدمات للمواطنين إمكانية تنفيذ عدد من إجراءات الشهر العقاري إلكترونيًا وفق الخدمات المتاحة.

خدمات الأحوال المدنية

يمكن للمواطنين الحصول على عدد من خدمات الأحوال المدنية من خلال المنصة، ومن أبرزها.

استخراج بدل تالف لبطاقة الرقم القومي.

إصدار شهادة ميلاد مميكنة.

استخراج قيد عائلي.

إصدار شهادة وفاة.

وتسهم هذه الخدمات في تسهيل الحصول على المستندات الرسمية بطريقة إلكترونية.

خدمات المرور

تشمل خدمات المرور المتاحة عبر «مركباتي» و«رخصي» ما يأتي.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة والمركبات.

تقديم تظلم على المخالفات.

تجديد رخصة المركبة.

وتساعد هذه الخدمات في إنجاز العديد من الإجراءات المرورية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور.

خدمات السجل التجاري

تتيح المنصة مجموعة من الخدمات الخاصة بالسجل التجاري، وهي.

طلب مستخرج سجل تجاري.

تجديد سجل تجاري.

الاستعلام عن بيانات سجل.

إصدار شهادة بيانات.

خدمات العدل والقضايا

توفر بوابة مصر الرقمية أيضًا عددًا من الخدمات المرتبطة بقطاع العدل، وتشمل.

الاستعلام عن بيانات دعوى.

تسجيل محام.

إصدار صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

خدمات الإسكان والتأمين

تشمل الخدمات المتاحة في هذا القطاع ما يأتي.

التقديم على سكن بديل.

استعراض إعلانات الإسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن رقم تأميني.

خدمات التأمين الصحي الشامل.

لماذا يزداد الإقبال على بوابة مصر الرقمية؟

تمثل بوابة مصر الرقمية إحدى أهم المنصات الحكومية الإلكترونية التي تجمع عددًا كبيرًا من الخدمات في مكان واحد، وهو ما يمنح المواطنين إمكانية تنفيذ معاملاتهم بسرعة وسهولة، مع تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات الحكومية.

كما تتيح المنصة الوصول إلى خدمات متنوعة تشمل التموين، والمرور، والأحوال المدنية، والتوثيق، والسجل التجاري، والعدل، والإسكان، والتأمينات، الأمر الذي يجعلها من أكثر المنصات الحكومية استخدامًا، خاصة مع استمرار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية.