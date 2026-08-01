​450 خدمة حكومية بلمسة زر.. خريطة التوسع الكبرى لمنصة مصر الرقمية بحلول 2030

في خطوة تتوج مسار الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، تواصل منصة «مصر الرقمية» تقديم حلولها الذكية لتسهيل حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد، مستفيدة من تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية.

استهداف الوصول إلى 270 خدمة رقمية بنهاية العام

مع تصريحات المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول استهداف الوصول إلى 270 خدمة رقمية بنهاية العام الجاري، أصبح الحصول على رابط المنصة أمرًا بالغة الأهمية لكل مواطن يسعى لإنجاز معاملاته اليومية بسهولة وأمان وبضغطة زر واحدة دون عناء الانتظار.

الخدمات الرقمية الحكومية الجديدة

كشف المهندس، رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد الخدمات الرقمية الحكومية الجديدة لتصل إلى 450 خدمة بحلول عام 2030، والتي تسهل الحصول على الخدمات؛ وذلك في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

وأكد وزير الاتصالات، في بيان عبر فيسبوك، أنه يتم العمل على زيادة الخدمات الرقمية الحكومية الجديدة لتصل إلى 270 خدمة بنهاية العام الجاري وهو ما يزيد من تسهيل الحصول على الخدمات في العديد من المجالات.

وتضم منصة مصر الرقمية حاليا 242 خدمة في عدد من المجالات مثل التموين والسكن البديل والتأمين الاجتماعي فضلا عن الأحوال المدنية والضرائب العقارية.



رابط الخدمات الحكومية الجديدة

يحتاج المواطن فقط الى الدخول على رابط الخدمات الحكومية الجديدة من خلال الضغط هنــــــــــا.

بعدها يتم تحميل تطبيق منصة مصر الرقمية لتسجيل حساب جديد للاستفادة من كافة الخدمات، حيث يتم إدخال البيانات في الخانات المخصصة مثل الرقم القومي ورقم المصنع والاسم الأول للأم.



خطوات الحصول على الخدمات الرقمية الحكومية الجديدة

تتم خطوات الحصول على الخدمات الرقمية الحكومية الجديدة من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية، واتخاذ الخطوات التالية:

- تظهر أمامك الصفحة الرئيسية الخاصة بمنصة مصر الرقمية.

- انقر على أيقونة تصفح كل الخدمات الظاهرة أمامك أعلى الشاشة.

- تظهر العديد من الأيقونات على يسار الشاشة، قم باختيار الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.

- تسجيل الدخول بالحساب المسجل بك عند اختيار أي خدمة أو تسجيل حساب جديدة.

- النقر على الخدمة التي ترغب في الحصول عليها وهو ما يوفر الوقت والجهد بدلا من إنجازها بشكل تقليدي.