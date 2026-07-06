7 خدمات تموينية جديدة إلكترونيا على «مصر الرقمية».. هل إضافة المواليد منها؟

​في إطار خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين، أعلنت بوابة مصر الرقمية عبر منصتها الإلكترونية عن إتاحة حزمة من الخدمات التموينية الهامة أون لاين، بهدف تقليل الازدحام في مكاتب التموين وتوفير الوقت والجهد.

و​تأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتطوير الأداء الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين بمرونة وكفاءة عالية من خلال منصة موحدة.

​حزمة الخدمات التموينية المتاحة رقمياً

​وفقاً لما تم رصده، يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من 7 خدمات تموينية أساسية بشكل إلكتروني كامل، وهي:

​استمارة تحديث بيانات المواطن: لتعديل وتحديث البيانات الخاصة بصاحب البطاقة والمستفيدين.

​تفعيل بطاقة التموين: تنشيط البطاقات الجديدة أو المستخرجة حديثاً للبدء في صرف الدعم.

​إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين: استخراج بطاقة جديدة في حال تعرضها للتلف أو الفقدان دون الحاجة لزيارة المكتب.

​نقل من محافظة إلى أخرى: تغيير مكان صرف المقررات التموينية والخبز ليتناسب مع محل الإقامة الجديد للمواطن.

​فصل نفسي: إمكانية فصل المواطن نفسه من بطاقة أسرته التموينية لإنشاء بطاقة مستقلة (في حالات الزواج أو الاستقلال).

​ضم أفراد أسرتي: إضافة الأبناء أو الزوجة غير المقيدين على البطاقة التموينية وفقاً للشروط المحددة.

​الاستعلام عن صرف: متابعة عمليات صرف السلع التموينية والخبز والتحقق من الحصص المستلمة والمتبقية.

​خطوة للتسجيل

ودعت البوابة المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى تسجيل حساباتهم الآن عبر الرابط الرسمي المباشر: digital.gov.eg لبدء إنهاء معاملاتهم بكل سهولة وأمان من المنزل.

12 مستنداً أساسياً لقبول تظلمات التموين

وكانت أعلنت الجهات المعنية عن قائمة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة من المواطنين الراغبين في تقديم تظلمات التموين وتحديث بياناتهم.

​وتأتي هذه الإجراءات لتسهيل عملية مراجعة البيانات بدقة وتجنب إيقاف البطاقات، حيث يتوجب على صاحب البطاقة التموينية تقديم ملف يحتوي على الأوراق التالية وفقاً للحالة الاجتماعية والأسريّة:

​المستندات الشخصية والأساسية لرب الأسرة والزوجة:

​01. بطاقة الرقم القومي: نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي السارية لصاحب البطاقة التموينية (رب الأسرة).

​02. بطاقة الرقم القومي للزوجة: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للزوجة المقيدة أو المراد إدراجها.

​03. وثيقة الزواج: قسيمة الزواج الرسمية لإثبات العلاقة الأسرية.

​مستندات الأبناء والتابعين والمقيمين:

​08. مستندات الأبناء: صورة بطاقة الرقم القومي للأبناء (إن وجدت)، أو شهادة الميلاد الكمبيوتر، بالإضافة إلى شهادات مؤهلاتهم الدراسية.

​10. بطاقة المقيمين الآخرين: صور بطاقات الرقم القومي لأي أفراد مقيمين في نفس السكن بخلاف الزوجة والأبناء.

​إثبات صلة القرابة والوضع العائلي (الوالدين):

​04. مستندات والد صاحب البطاقة: صورة بطاقة الرقم القومي لوالد صاحب البطاقة، أو شهادة وفاته في حال كان متوفى.

​05. مستندات والدة صاحب البطاقة: صورة بطاقة الرقم القومي لوالدة صاحب البطاقة، أو شهادة وفاتها.

​مستندات الحالة التعليمية والمؤهلات:

​09. المؤهل الدراسي لرب الأسرة: إرفاق المؤهل الدراسي لصاحب البطاقة مع تحديد (سنة التخرج).

​07. مؤهلات المقيمين: شهادات المؤهلات الدراسية لجميع الأفراد المقيمين مع صاحب البطاقة التموينية.

​مستندات السكن والممتلكات والخدمات الخاصة:

​06. إيصال الكهرباء: إيصال استهلاك كهرباء حديث ومحدث للوحدة السكنية المقيمة بها الأسرة.

​11. بيانات المركبات الخاصة: في حال وجود سيارة، يجب تقديم بياناتها التفصيلية التي تشمل (رقم الشاسيه ورقم الماتور).

​12. كارت الخدمات المتكاملة: تقديم رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة الرغبة في إضافة فرد من ذوي الإعاقة إلى البطاقة التموينية.