قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور : حسام عبد المجيد أحرز أهم ضربة جزاء في تاريخ مصر
234 درجة للثانوي العام و195 للخدمات و165 للثانوي الخاص بالغربية
مدارس البترول بعد الإعدادية 2026.. المميزات وكيفية التقديم
مباراة مصر والأرجنتين.. اتحاد الكرة يعلن توافر عدد محدود من التذاكر في أكتوبر
غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدارس البترول بعد الإعدادية 2026.. المميزات وكيفية التقديم

مدارس البترول
مدارس البترول
محمد غالي

 يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن أفضل بدائل الثانوية العامة، وتأتي مدارس البترول في مقدمة الخيارات المتاحة، لما توفره من تخصصات فنية مطلوبة في سوق العمل، وفرص تدريب عملي، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسة الجامعية بعد الحصول على الدبلوم الفني، وفقا للضوابط المقررة.

مدارس البترول

مدارس البترول بعد الإعدادية 2026

تنقسم مدارس البترول في مصر إلى مدارس حكومية وأخرى خاصة، وتستغرق الدراسة بها 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم فني يؤهله لسوق العمل أو لاستكمال الدراسة الجامعية من خلال أداء اختبارات المعادلة، وفقا للشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتبدأ المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية من نحو 2,000 جنيه سنويا، وقد تصل إلى 5,000 جنيه وفقا للتخصص، بينما تبلغ في بعض المدارس الخاصة نحو 15,000 جنيه سنويا.

ويختلف الحد الأدنى للقبول من مدرسة إلى أخرى، حيث يتراوح بين 140 و240 درجة وفقا للمحافظة والتخصص وسياسة القبول بكل مدرسة.

أقسام مدارس البترول 2026

تضم مدارس البترول عددا من التخصصات الفنية التي تمنح الطلاب فرصا متنوعة للعمل بعد التخرج، ومن أبرزها:

قسم البترول.
قسم الكهرباء.
قسم الميكانيكا.
قسم التبريد والتكييف.
قسم الحاسب الآلي.
قسم السيارات.
قسم النقل البحري والملاحة.
قسم صيانة ماكينات الحياكة.
قسم الملابس الجاهزة، ويقتصر على مدارس البنات.

أماكن مدارس البترول في المحافظات

تنتشر مدارس البترول في عدد من المحافظات، ومن أبرزها:

مدرسة الشروق الصناعية المطورة بالمعادي في القاهرة.
مدرسة الطيران للبترول بطريق كرداسة في الجيزة.
مدرسة البترول بحدائق الأهرام في الجيزة.
المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بالإسكندرية.
مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية للبترول والغاز بمدينة بورفؤاد.
المدرسة الفنية التجريبية للبترول بالإسماعيلية.
مدرسة السويس الثانوية الصناعية للبترول.
المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بنات بمدينة دمياط الجديدة.
المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بمحافظة مرسى مطروح.

مدارس البترول

الأوراق المطلوبة للتقديم

يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية واعتماد درجات التنسيق، وتشمل المستندات المطلوبة:

أصل شهادة الميلاد المميكنة مع 5 صور.
أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية مع 4 صور.
3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
4 صور شخصية حديثة للطالب.
ملف التقديم الخاص بالمدرسة.
البطاقة الصحية المعتمدة من التأمين الصحي.
طوابع التعليم المطلوبة.
طلب الالتحاق بالمدرسة.

مميزات الدراسة في مدارس البترول

توفر مدارس البترول تعليما فنيا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يؤهل الطلاب للعمل في مجالات الطاقة والصناعة والخدمات الفنية المختلفة، كما تمنح الخريجين فرصة استكمال الدراسة الجامعية بعد اجتياز اختبارات المعادلة، وهو ما يجعلها من الخيارات المميزة أمام طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الحصول على تعليم فني متخصص.

تنسيق الثانوية العامة 2026 في المحافظات

أعلنت عدد من المحافظات الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، حيث بلغ 225 درجة في القاهرة، و236 درجة في بني سويف، و215 درجة في الإسكندرية، و220 درجة في أسوان، و240 درجة في القليوبية، و238 درجة في بورسعيد، و236 درجة في المنوفية، على أن تستكمل باقي المحافظات إعلان درجات التنسيق تباعا.

مدارس البترول

أبرز بدائل الثانوية العامة 2026

تمثل مدارس البترول إحدى أهم بدائل الثانوية العامة، إلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التمريض، ومدارس الذكاء الاصطناعي، ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من المدارس الفنية المتخصصة التي تتيح للطلاب فرصا واعدة سواء للالتحاق بسوق العمل أو لاستكمال الدراسة الجامعية في العديد من التخصصات.

مدارس البترول البترول الشهادة الإعدادية مدارس البترول بعد الإعدادية 2026 مدارس البترول بعد الإعدادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

إطلاق الدبلوم المهني للإعلام الصحي

إطلاق الدبلوم المهني للإعلام الصحي بالتعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والوطنية للإعلام

مركز طب أسرة

وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 98 زيارة ميدانية لمتابعة إنشاء وتطوير 36 مستشفى و62 وحدة خلال يونيو

للواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب

الريف المصري الجديد يكشف خطة التوسع الزراعي أمام النواب

بالصور

سائق يحول سيارة فورد F-150 الشهيرة إلى "موزة ضخمة"

سيارة فورد موزة F-150
سيارة فورد موزة F-150
سيارة فورد موزة F-150

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد