مدارس البترول بعد الإعدادية 2026.. المميزات وكيفية التقديم

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن أفضل بدائل الثانوية العامة، وتأتي مدارس البترول في مقدمة الخيارات المتاحة، لما توفره من تخصصات فنية مطلوبة في سوق العمل، وفرص تدريب عملي، بالإضافة إلى إمكانية استكمال الدراسة الجامعية بعد الحصول على الدبلوم الفني، وفقا للضوابط المقررة.

مدارس البترول

مدارس البترول بعد الإعدادية 2026

تنقسم مدارس البترول في مصر إلى مدارس حكومية وأخرى خاصة، وتستغرق الدراسة بها 3 سنوات، يحصل بعدها الطالب على دبلوم فني يؤهله لسوق العمل أو لاستكمال الدراسة الجامعية من خلال أداء اختبارات المعادلة، وفقا للشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتبدأ المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية من نحو 2,000 جنيه سنويا، وقد تصل إلى 5,000 جنيه وفقا للتخصص، بينما تبلغ في بعض المدارس الخاصة نحو 15,000 جنيه سنويا.

ويختلف الحد الأدنى للقبول من مدرسة إلى أخرى، حيث يتراوح بين 140 و240 درجة وفقا للمحافظة والتخصص وسياسة القبول بكل مدرسة.

أقسام مدارس البترول 2026

تضم مدارس البترول عددا من التخصصات الفنية التي تمنح الطلاب فرصا متنوعة للعمل بعد التخرج، ومن أبرزها:

قسم البترول.

قسم الكهرباء.

قسم الميكانيكا.

قسم التبريد والتكييف.

قسم الحاسب الآلي.

قسم السيارات.

قسم النقل البحري والملاحة.

قسم صيانة ماكينات الحياكة.

قسم الملابس الجاهزة، ويقتصر على مدارس البنات.

أماكن مدارس البترول في المحافظات

تنتشر مدارس البترول في عدد من المحافظات، ومن أبرزها:

مدرسة الشروق الصناعية المطورة بالمعادي في القاهرة.

مدرسة الطيران للبترول بطريق كرداسة في الجيزة.

مدرسة البترول بحدائق الأهرام في الجيزة.

المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بالإسكندرية.

مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية للبترول والغاز بمدينة بورفؤاد.

المدرسة الفنية التجريبية للبترول بالإسماعيلية.

مدرسة السويس الثانوية الصناعية للبترول.

المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بنات بمدينة دمياط الجديدة.

المدرسة الثانوية الصناعية للبترول بمحافظة مرسى مطروح.

مدارس البترول

الأوراق المطلوبة للتقديم

يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية واعتماد درجات التنسيق، وتشمل المستندات المطلوبة:

أصل شهادة الميلاد المميكنة مع 5 صور.

أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية مع 4 صور.

3 صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

4 صور شخصية حديثة للطالب.

ملف التقديم الخاص بالمدرسة.

البطاقة الصحية المعتمدة من التأمين الصحي.

طوابع التعليم المطلوبة.

طلب الالتحاق بالمدرسة.

مميزات الدراسة في مدارس البترول

توفر مدارس البترول تعليما فنيا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يؤهل الطلاب للعمل في مجالات الطاقة والصناعة والخدمات الفنية المختلفة، كما تمنح الخريجين فرصة استكمال الدراسة الجامعية بعد اجتياز اختبارات المعادلة، وهو ما يجعلها من الخيارات المميزة أمام طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الحصول على تعليم فني متخصص.

تنسيق الثانوية العامة 2026 في المحافظات

أعلنت عدد من المحافظات الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027، حيث بلغ 225 درجة في القاهرة، و236 درجة في بني سويف، و215 درجة في الإسكندرية، و220 درجة في أسوان، و240 درجة في القليوبية، و238 درجة في بورسعيد، و236 درجة في المنوفية، على أن تستكمل باقي المحافظات إعلان درجات التنسيق تباعا.

مدارس البترول

أبرز بدائل الثانوية العامة 2026

تمثل مدارس البترول إحدى أهم بدائل الثانوية العامة، إلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التمريض، ومدارس الذكاء الاصطناعي، ومدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من المدارس الفنية المتخصصة التي تتيح للطلاب فرصا واعدة سواء للالتحاق بسوق العمل أو لاستكمال الدراسة الجامعية في العديد من التخصصات.