بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

علق الإعلامي فتحي سند على مجريات مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في دور الـ32 من كأس العالم، بعدما نجح منتخب الرأس الأخضر في إدراك التعادل، ملمحًا إلى إمكانية حدوث مفاجأة جديدة في البطولة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “الرأس الأخضر يسجل التعادل في مرمى الأرجنتين.. مش يمكن؟؟ 🤔🤔”، في إشارة إلى احتمالية استمرار مفاجآت كأس العالم، بعد النتائج غير المتوقعة التي شهدتها البطولة حتى الآن، وعلى رأسها تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16

حقق منتخب مصر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الأسترالي في دور الـ32 بنتيجة 2/4 بركلات الترجيح.





وضرب منتخب مصر موعدا مع الفائز من لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر، في الدور ثمن النهائي بمونديال 2026، المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك.





موعد مباراة منتخب مصر في ثمن نهائي المونديال





تقام مباراة منتخب مصر أمام الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي، في دور الـ16 ببطولة كاس العالم، يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

