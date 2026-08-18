خناقة الساحل.. صحيفة أرجنتينية: حسام حسن أغمى عليه والأخبار هزت الكرة الإفريقية

وصلت أصداء أزمة زوجات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، إلى دولة الأرجنتين، حيث وصفتها الصحف بأنها فضيحة تورط فيها العميد وانتهى به الأمر في المستشفى.

وعنونت صحيفة أولية الأرجنتينية : " انتهى به الأمر في المستشفى، إغماء مدرب مصر أثناء شجار بين زوجتيه" وتضمن التقرير تفاصيل عن الواقعة التي حدثت بالساحل الشمالي

وقالت الصحيفة : أشعل خلاف عائلي حاد فضيحة كبيرة، فقد نُقل مدرب المنتخب المصري (الذي واجه الأرجنتين قبل أشهر قليلة في كأس العالم 2026) إلى المستشفى بعد أن أُغمي عليه خلال شجار عنيف بين زوجتيه.

وأضاف التقرير الارجنتني : كما يظهر في مقاطع الفيديو، كان حسام حسن في أحد لبفندق مع زوجتيه إلا أن الوضع خرج عن السيطرة عندما جلستا على طاولة وبدأتا بالصراخ على بعضهما، ووفقًا لشهود عيان، فقد تم إلقاء أشياء وتبادل اللكمات، واضطر العاملون للتدخل لفضّ النزاع.

وواصل: تفاقم الوضع لدرجة أن المدرب أُغمي عليه من الصدمة ونُقل على الفور إلى مركز طبي محلي، ورغم أن سبب الشجار غير معروف، إلا أن الصحافة المحلية طمأنت الجميع بأنه بخير.

وأردف: لم تتقدم أي من السيدتين بشكوى، لكن الخلاف استمر في الخفاء، على الرغم من فداحة المشادة وتدخل الشرطة في الموقع، لم تتقدم أي من السيدتين بشكوى رسمية إلى المحاكم، إلا أن الخلاف سرعان ما امتد إلى نطاق الأسرة، حيث تبادل أقارب الطرفين الاتهامات علنًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

واكمل : ورغم ابتعاده عن الأضواء، تورط حسام حسن في هذه الفضيحة، صدمت هذه الأخبار عالم كرة القدم الأفريقية ليس فقط لطبيعة الحادثة، بل أيضًا بسبب الشخصية العامة البارزة التي تقف وراءها.

واختتم التقرير الارجنتيني: يُعتبر الرجل في هذه القصة أحد أعظم نجوم المنتخب المصري، حيث تألق كمهاجم وحطم الأرقام القياسية قبل أن يصبح مدربًا، ولذلك، انتشرت الصور بسرعة خارج حدود مصر وتصدرت مواقع الأخبار الرئيسية.