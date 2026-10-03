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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استنفار مروري في شوارع سوهاج.. حملات بميدان التربية والتعليم وأخميم

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مرورية مكبرة بعدد من المحاور والميادين الحيوية بالمحافظة، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري، والحد من المخالفات، والحفاظ على سلامة المواطنين وقائدي السيارات.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبإشراف القيادات الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حيث استهدفت الحملة عددًا من المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة، من بينها ميدان التربية والتعليم، وميدان الاستاد، وصينية أخميم.

وتركزت أعمال الحملة على فحص التزام قائدي المركبات بالقواعد المرورية، والتأكد من توافر التراخيص اللازمة للسيارات وقائديها، إلى جانب مواجهة المخالفات التي تتسبب في عرقلة حركة السير أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

كما انتشرت الخدمات المرورية بمداخل ومخارج الميادين، للعمل على تيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وفقًا للقواعد المنظمة.

وتأتي الحملات المرورية المكثفة التي تنفذها مديرية أمن سوهاج في إطار خطة أمنية تستهدف تعزيز الوجود الشرطي بالشوارع والميادين، ورفع مستوى الانضباط، والتعامل الفوري مع المخالفات المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات متزايدة على مدار اليوم.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات المرورية بمختلف أنحاء المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية، والحد من السلوكيات المخالفة، والتأكيد على ضرورة التزام قائدي المركبات بقواعد وآداب المرور، بما يسهم في توفير بيئة مرورية أكثر أمانًا للمواطنين.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها اليومية في مختلف القطاعات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية، وبما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات والحفاظ على الأمن والانضباط بشوارع المحافظة.

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