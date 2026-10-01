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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كل يوم في عمري.. إليسا تبدأ حفل الكويت وتشعل حماس الجمهور

حفل إليسا
حفل إليسا
محمد سعيد

بدأت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائي المقام الليلة في دولة الكويت، ضمن سلسلة حفلاتها لعام 2026. 

وبدأت إليسا الحفل بعدد من أغاني القديمة والحديثة، منها أغنية كل يوم في عمري، التي تفاعل معها الجمهور. 

ألبوم إليسا 2026

كشفت إليسا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الألبوم لن يتضمن أي دويتوهات غنائية، مؤكدة أنها فضلت تقديمه بصوتها فقط، مع استمرار التعاون مع عدد من الملحنين، في مقدمتهم الفنان مروان خوري، الذي يوقع ألحان ثلاث أغنيات ضمن الألبوم، والمقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت أن الألبوم يحمل تنوعا في اللهجات بين المصرية والخليجية، مع سيطرة واضحة للأغنيات المصرية، مشيرة إلى تعاونها مع مجموعة كبيرة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم محمد يحيى، والراحل محمد رحيم، وأحمد المالكي، ومدين، وأحمد زعيم، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعي، والموزع أحمد عبد السلام.

إليسا - أغنية لعبة الأيام

وفي سياق آخر، كانت إليسا قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنية "لعبة الأيام" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بالتزامن مع إتاحتها على مختلف منصات الاستماع في الوطن العربي. والأغنية من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وحققت حتى الآن أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وكانت إليسا قد استعادت مؤخرا قناتها الرسمية على يوتيوب بعد نزاع قضائي مع شركة وتري، لتعود إلى نشر أعمالها عبرها مجددا، وكان من بينها ألبوم "أنا سكتين"، الذي أصبح متاحا على يوتيوب لأول مرة بعد نحو عامين من طرحه عبر منصات الاستماع الموسيقية.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين". 

إليسا ألبوم إليسا أغاني إليسا الكويت

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