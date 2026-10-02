ليس حفل زفاف.. أميرة أديب تكشف حقيقة حضورها زواج شاين: كنا بنحتفل بالصداقة

تصدر اسم الفنانة الشابة أميرة أديب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها في ألمانيا ظهرت فيه وكأنها تؤدي دور المأذون في مراسم زواج بين رجلين، مما أثار حالة من الجدل والانتقادات.

وقالت أميرة أديب عبر مقطع الفيديو: “كنا بنحتفل بالصداقه مش بالجواز فحنا محتاجين نعمل أفراح لعلاقات الصداقة و العلاقات الي مش بنديها أهمية ،و الناس دي بقالهم 24 سنة اصحاب”.

كشفت الفنانة منال سلامة حقيقة الجدل المثار حول ظهور ابنتها الفنانة أميرة أديب في مقطع فيديو، قيل إنها شهدت خلاله على زواج شابين، موضحة حقيقة ما حدث.

وقالت منال سلامة في تصريحات إعلامية: «دول مجموعة أصدقاء من جنسيات مختلفة، وهم قاعدين مع بعض فكروا ليه الناس بتحتفل بأعياد الزواج ومش بيحتفلوا بصداقتهم».



وأضافت: «دول مش شابين بيتجوزوا، دول أصدقاء بيحتفلوا بصحوبيتهم، والمجتمعات العربية فهمت غلط وقالت جواز مثليين».