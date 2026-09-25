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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة أديب وأرسينك يتصدران تريند يوتيوب بفيديو كليب مناظرة «عايزين منا إيه»

أميرة أديب وأرسينك يتصدران تريند "يوتيوب" بفيديو كليب مناظرة «عايزين منا إيه»
أميرة أديب وأرسينك يتصدران تريند "يوتيوب" بفيديو كليب مناظرة «عايزين منا إيه»
أوركيد سامي

تصدرت الفنانة أميرة أديب تريند "يوتيوب" خلال ساعات قليلة من طرح فيديو كليب أغنياتها «عايزين منا إيه» بالتعاون مع مؤدي الراب أرسينك ومهيب. 

الفيديو كليب هو تعاون موسيقي مختلف مستوحى من فكرة «المناظرة» الفنية، ليجمع التراك بين أصوات وأساليب وشخصيات فنية مختلفة.

تأتي فكرة الأغنية انطلاقًا من التعليقات والمقارنات التي كانت تجمع بين أميرة أديب وأرسينك عَبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول هذه التعليقات إلى معالجة فنية تستند إلى أجواء المنافسة والحوار الموسيقي.

صُوّر الفيديو كليب في العاصمة المصرية القاهرة، فيما اعتمد الفيديو كليب على معالجة بصرية استعراضية تتناسب مع طبيعة الأغنية وفكرة «المناظرة»، وتضيف بُعدًا بصريًا لفكرة التنافس والحوار بين الفنانين.

وفي تعليقها على التعاون، تقول أميرة أديب: «أنتمي إلى هذا الجيل الذي نشأ على السوشيال ميديا وأدرك أهميتها، وفي الوقت نفسه تربيت على ثقافة البوب (Pop Culture). انتشرت المقارنات بيننا وسط آراء رواد السوشيال ميديا قبل ثلاثة أو أربعة أعوام، أي قبل أن أبدأ في تقديم الراب، تناقشت وأرسينك مع تكرار هذه التشابهات، وفكرنا في كيفية تنفيذها بطريقة فكاهية ولطيفة، بعيدًا عن الأفكار التقليدية أو المنتشرة في موسيقى التراب وأغاني الحب. واقترحت عليه فكرة «المناظرة» وتحمس لتنفيذها سريعًا».

تكشف أميرة أديب كواليس التحضير والتصوير، قائلة: «اعتمد الفيديو كليب على فكرة تحويل الـ«Meme» إلى واقع بصري، وكانت هذه المرة مختلفة أيضًا لأنها ابتعدت عن الاستعراضات الغنائية التي قدمتها سابقًا في أعمالي. وبطبيعتي، عندما أكتب أغنية أو أستمع إلى إيقاع موسيقي (Beat)، تكون أول صورة تتبادر إلى ذهني هي صورة الفيديو؛ فبمجرد أن أسمع الموسيقى أو الكلمات، أبدأ في تخيل مشاهد كاملة، وغالبًا ما أكون قد تصورت شكل الفيديو تقريبًا قبل اكتمال الأغنية».

وتوضح: «لكن هذه المرة كانت مختلفة، لأن فكرة الفيديو كليب جاءتني قبل الأغنية نفسها. وقبل أن نبدأ في كتابة الأغنية، كنت قد تخيلت أننا داخل مناظرة، ومن هنا بدأنا في كتابة الأغنية انطلاقًا من هذه الفكرة. لذلك، جاء الفيديو هذه المرة أولًا، ثم بنينا عليه الأغنية، وليس العكس».


 

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