اجتماع عاجل لرؤساء الأركان.. وزراء خارجية اتفاق مكة يدينون الاعتداء على المنشآت السعودية

أدان وزراء خارجية الدول الموقعة على «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك، وهي السعودية وتركيا وباكستان، بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت سعودية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة ورفضهم أي أعمال تهدد أمنها واستقرارها.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان، لمناقشة سبل دعم المملكة في إطار «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك.

وشدد وزراء الخارجية على ضرورة احترام حرمة مكة المكرمة، مؤكدين أن أمن المملكة وسلامة أراضيها يمثلان أولوية، وأن الدول الثلاث ستواصل التنسيق والتعاون لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.

ويأتي الاجتماع في ظل تفعيل آليات التنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، عقب توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول الموقعة يُعد اعتداءً عليها جميعًا.