أمير هشام: أبوريدة تحلى بالجرأة في أزمة الشناوي.. وحديثه يحمل إدانة لحسام حسن

أكد الإعلامي أمير هشام أن من حق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اختيار اللاعبين الذين يراهم مناسبين لتمثيل الفراعنة، لكن ليس من حقه التقليل من أي لاعب، خاصة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، الذي وصفه بأنه أحد أفضل الحراس في تاريخ الكرة المصرية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: «تصريحات هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، جاءت جيدة وفي توقيت مهم جدًا، خاصة فيما يتعلق بالحديث عن محمد الشناوي».

وأضاف: «أبوريدة تحلى بالجرأة وتحدث في الأمر سريعًا، ولم يتوانَ عن الإشادة بمحمد الشناوي، وهو ما يحمل رسالة واضحة، ويبدو أن هناك اعتراضًا على تصريحات حسام حسن أو على ما قد يُفهم منها من تقليل من قيمة الشناوي».

وتابع أمير هشام: «هاني أبوريدة، بصفته رئيس اتحاد الكرة المصري، بالتأكيد حديثه يحمل إدانة واضحة لتصريحات حسام حسن، خاصة أنه حرص على التأكيد على قيمة الشناوي وتاريخه».

وأردف: «لا أعرف لماذا دخل المدير الفني لمنتخب مصر في هذه الأزمة في الوقت الحالي، كان عليه أن يتحلى بالهدوء، خاصة أنه مدرب كبير وأسطورة في تاريخ الكرة المصرية».

واختتم أمير هشام حديثه متسائلًا: «هل يتصور حسام حسن أنه بهذه الطريقة سيحصل على حقه؟»، مؤكدًا أن الخلافات أو الاختلاف في وجهات النظر لا ينبغي أن تصل إلى التقليل من قيمة لاعب صاحب تاريخ كبير مثل محمد الشناوي.