تحركات داخل الزمالك بشأن شركة الكرة.. وتحفظات على بعض الأسماء

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات جديدة داخل نادي الزمالك، بشأن ملف شركة الكرة، مشيرًا إلى وجود محاولات لإقناع عدد من أعضاء النادي بالموافقة على دخول مستثمرين محسوبين على الإدارة الرياضية السابقة إلى الشركة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أجرى محاولات لإقناع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بضم مجموعة من المستثمرين الذين سبق ارتباطهم بالإدارة الرياضية السابقة، إلى شركة الكرة.

وأوضح، أن هناك حالة من التحفظ تجاه بعض الأسماء التي يرغب هشام نصر في وجودها ضمن شركة الكرة، مشيرًا إلى أن الملف لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأضاف، أن نادي الزمالك لم يعلن حتى هذه اللحظة عن التقييم المالي الخاص بشركة الكرة، رغم أنه كان من المفترض الكشف عنه خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأشار إلى أن الجهات الإدارية تترقب الموقف النهائي لشركة الكرة، إلى جانب ما ستحدده الجمعية العمومية للنادي، من أجل حسم مصير الشركة سواء بالموافقة على تأسيسها أو رفض الأمر.

وأكد أمير هشام أن الإجراءات القانونية تقتضي عرض ملف شركة الكرة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.