طارق يحيى: الزمالك كان يجب أن يقتدي بالأهلي في التوسع بالفروع

انتقد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أوضاع قطاع البراعم داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن بيع القطاع أمر غير مقبول، في ظل أهمية قطاعات الناشئين في صناعة مستقبل الأندية.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات إذاعية عبر «ميجا إف إم»: «قطاع البراعم في الزمالك تم بيعه، وهذا غير معقول وغير مقبول، وانظروا إلى الأهلي، أصبح لديه 12 فرعًا، وهذا ما كنت أريده لنادي الزمالك».

وأضاف: «قطاع البراعم يوجد عليه اسم نادي الزمالك، فعندما يخسر بنتائج كبيرة سيكون هذا عيبًا في حق النادي، لذلك يجب الاهتمام بالقطاع بالشكل الذي يليق باسم الزمالك».

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى ملف المدير الرياضي، مؤكدًا أن نجاح أي مدير رياضي داخل النادي يرتبط بتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ خططه.

وأوضح: «لن يفعل المدير الرياضي شيئًا للزمالك بدون فلوس، ورحيل جون إدوارد كان بسبب الفلوس، والآن لا يوجد فلوس في الزمالك، والزمالك غير قادر على التعاقد مع لاعب فرز أول حاليًا».

واختتم طارق يحيى حديثه بالتأكيد على دعمه لفكرة التعاقد مع مدير رياضي، مع ضرورة توفير الموارد المالية التي تساعده على تنفيذ مهامه، مشيرًا إلى اختلاف الوضع في فترات سابقة، قائلًا: «في 2015 كانت اللاعبين بتجري عشان تمضي للزمالك، وأنا مع التعاقد مع مدير رياضي ولكن بتوفير أموال».