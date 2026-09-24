الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة السعودية، اليوم الخميس، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة حتى الأحد المقبل، محذراً من جريان السيول وتساقط البرد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

مكة.. أمطار غزيرة وسيول في العاصمة المقدسة والطائف

وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الليث والقنفذة.

جازان وعسير والباحة في دائرة الخطر

وأشار إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

المدينة المنورة: أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأضاف المركز أن منطقة المدينة المنورة ستشهد خلال الفترة ذاتها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.