قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الشرقية: مشروع مصري صيني لدعم منظومة الأمن الغذائى باستثمارات 30 مليون دولار
وزير التعليم العالي: تمويل تشاركي بين 3 وزارات لدعم مشروعات الشباب بالمحافظات
1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي
أوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية ومروة ناجي يختتمان فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية» بحفل موسيقي على المسرح الكبير
قرار عاجل من البنك المركزي| خامس تثبيت لأسعار الفائدة.. وهذا سعر الدولار
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد
اقبال كبير .. كيفية التقديم لحجز شقة بنظام الإيجار بـ سكن لكل المصريين 9
بعد إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
الأعلى للإعلام: مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية غدًا
التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد
الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد

مكة المكرمة
مكة المكرمة
خاطر عبادة

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة السعودية، اليوم الخميس، عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة حتى الأحد المقبل، محذراً من جريان السيول وتساقط البرد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

مكة.. أمطار غزيرة وسيول في العاصمة المقدسة والطائف

وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الليث والقنفذة.

جازان وعسير والباحة في دائرة الخطر

وأشار إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

المدينة المنورة: أمطار خفيفة إلى متوسطة

وأضاف المركز أن منطقة المدينة المنورة ستشهد خلال الفترة ذاتها أمطاراً خفيفة إلى متوسطة.

أمطار غزيرة مكة المكرمة السعودية الأرصاد السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

البنزين

ما القادم لأسعار البنزين والسولار؟.. خبير اقتصادي يوضح

أوضاع إنسانية كارثية في اليمن

أكثر من 150 ألفا.. اليمن: جهود كبيرة لمساعدة النازحين جراء التصعيد العسكري

نتنياهو وترامب

نتنياهو يفشل في ترتيب لقاء مع الرئيس ترامب على هامش زيارته نيويورك

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد