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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

يعتقد بعض مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع أن فتح غطاء العداد أو التعامل مع الأسلاك الموجودة بداخله يمكن أن يكون حلاً سريعًا عند حدوث عطل، إلا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تسجيل حالة عبث أو تلاعب بالعداد، خاصة أن العدادات الحديثة مزودة بأنظمة حماية ترصد بعض الحالات غير الطبيعية.

وتحذر شركات توزيع الكهرباء من التعامل مع مكونات العداد أو فتح غطائه بمعرفة المشترك أو الاستعانة بفني من خارج الشركة، لأن أي تدخل في العداد قد يستدعي فحصه من جانب الشركة للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود أي مخالفة.

فالتعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع يجب أن يقتصر على المستخدم في الأمور المسموح بها مثل إدخال كارت الشحن ومتابعة الرصيد وقراءة بيانات الاستهلاك، بينما يجب ترك فتح غطاء العداد أو التعامل مع الأسلاك والفنيّات الداخلية للعاملين المختصين بشركة توزيع الكهرباء، لتجنب تسجيل حالات غير صحيحة أو تعريض المشترك لمخاطر كهربائية وإجراءات إضافية.

 فتح غطاء عداد الكهرباء

تختلف استجابة العداد وفقًا لنوعه وبرمجته وطبيعة الحالة التي تم تسجيلها. وقد تظهر على العداد إشارة أو تنبيه مرتبط بفتح الغطاء أو وجود حالة غير طبيعية، كما يمكن أن تتوقف التغذية الكهربائية في بعض الحالات التي يرصد فيها نظام الحماية تدخلاً يستوجب الفحص.

وفي هذه الحالة، لا يعني ظهور التنبيه تلقائيًا ثبوت سرقة التيار، وإنما يتطلب الأمر مراجعة شركة توزيع الكهرباء وفحص العداد والتوصيلات لتحديد سبب التسجيل والإجراء المطلوب.

هل يمكن إعادة تشغيل العداد بالكارت؟

إذا ظهرت رسالة أو إشارة مرتبطة بالتلاعب أو فتح غطاء العداد، فلا يُنصح بتكرار إدخال الكارت أو محاولة إعادة تشغيل العداد بطرق غير معتمدة، كما يجب عدم فتح العداد مرة أخرى.

ويكون الإجراء الصحيح هو التواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك، وطلب فحص العداد لمعرفة سبب تسجيل الحالة واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لنتيجة الفحص واللوائح المنظمة.

 غرامة  فتح غطاء عداد الكهرباء

تحديد قيمة أي مبالغ مالية لا يتم بصورة واحدة لجميع الحالات، وإنما يتوقف على نتيجة الفحص ونوع المخالفة التي يتم إثباتها، إن وجدت. لذلك يجب عدم الاعتماد على أرقام متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها غرامة ثابتة لفتح غطاء العداد.

وفي حالة ثبوت وجود مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة، وقد تشمل تسوية مالية أو إجراءات أخرى بحسب طبيعة الواقعة.

ماذا تفعل إذا كان هناك عطل داخل العداد؟

إذا كان العداد به عطل، أو ظهرت مشكلة في الأسلاك، أو لاحظ المشترك شررًا أو سخونة أو رائحة احتراق، فيجب عدم لمس العداد أو محاولة إصلاحه بنفسه، مع التواصل فورًا مع شركة توزيع الكهرباء أو خدمة الطوارئ.

ويُفضل الاحتفاظ بكارت الشحن وبطاقة الرقم القومي عند التوجه إلى الشركة، مع توضيح المشكلة كما ظهرت على شاشة العداد أو تسجيل أي رسالة أو كود خطأ يظهر على الشاشة.

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