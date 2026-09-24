مفيش واخد رصاصة في صدرى.. مصاب يفاجئ طبيب طوارئ قنا برد صادم

شهد قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى قنا العام، واقعة طرافة رد فعل غير معتادة رغم صعوبة الموقف والإصابة، بعدما فوجئ طبيب الطوارئ بأحد المرضى يدخل المستشفى في ساعة متأخرة من الليل، واضعًا يده على صدره، قبل أن يكشف عن إصابته بطلق ناري ودون أن يبادر للإخبار بإصابته بطريقة أثارت دهشة الطبيب.

وروى الدكتور محمد رفعت، طبيب الطوارئ المناوب بالمستشفى، تفاصيل الواقعة عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية، موضحًا أنه أثناء وجوده في نوبتجيته بقسم الاستقبال، لاحظ أحد الأشخاص يبدو عليه التعب ويضع يده على منطقة الصدر، متواجداً بين المرضى المترددين على الاستقبال بكل هدوء.

"حضرتك مالك؟".. والرد: مفيش..واخد طلقة!

وأوضح الطبيب أنه بادر بسؤال المريض عن حالته الصحية وسبب حضوره إلى المستشفى، إلا أن الإجابة جاءت على غير المتوقع تمامًا، حيث قال له بكل هدوء: مفيش.. واخد طلقة في صدرى، وكأنه يتحدث عن أعراض عادية.

وأضاف الطبيب النوبتجى، بأن الإجابة أصابته بحالة من الذهول للحظات، خاصة أن المريض قالها وكأن الأمر لا يتجاوز مجرد شكوى عابرة، بينما الحديث في الحقيقة كان عن إصابة بطلق نارى مستقر في منطقة الصدر، فى مشهد تعجز الكلمات عن وصفه.

إلى غرفة الطوارئ

وأشار طبيب الطوارئ، إلى أنه تعامل فورًا مع الحالة وفق الإجراءات الطبية اللازمة، وجرى تقديم الرعاية العاجلة للمصاب، مؤكدًا أن المريض نجا من الإصابة بفضل الله، بعد أن تحولت لحظات الطرافة سريعًا إلى حالة من الاستنفار الطبي داخل قسم الطوارئ.





الطبيب يعلق ساخرًا: عارفين إنكم صعايدة.. بس مش كده!

وبأسلوب ساخر، علّق الطبيب فى فيديو متداول على الطريقة التي تعامل بها المصاب مع إصابته، قائلًا: "عارفين إنكم صعايدة، بس مش كده.. والدكاترة عقلها بيخف مش من قليل"، في إشارة إلى المفاجآت والمواقف غير المتوقعة التي قد يواجهها أطباء أقسام الطوارئ خلال ساعات العمل.



وهكذا، بدأت الواقعة بسؤال طبي تقليدي من نوع: بتشتكي من ايه؟، وانتهت بإجابة لم تكن بالتأكيد ضمن قائمة الاحتمالات المتوقعة: "مفيش.. واخد طلقة في صدرى"، لتبقى الطوارئ ‐كما يقول أهل المهنة‐المكان الذي قد يبدأ فيه الموقف بابتسامة، قبل أن يفرض عليك الواقع أن تتعامل معه بكل جدية.



