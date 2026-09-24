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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الانتخابات البرلمانية المغربية.. نسبة المشاركة تبلغ 38.02%

المغرب
المغرب
أخبار العالم

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت، الأربعاء، بلغت 38.02% على المستوى الوطني، عقب إغلاق مكاتب التصويت في مختلف أنحاء المملكة، وبدء عمليات فرز وإحصاء الأصوات. 

وجرت عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب، وسط مشاركة نحو 15.8 مليون ناخب مسجل، فيما تنافس المرشحون على 395 مقعدًا بالمجلس. وأفادت وزارة الداخلية بأن عملية التصويت جرت في ظروف عادية بمختلف جهات المملكة، باستثناء حالات محدودة ومعزولة في عدد من مكاتب التصويت. 

وبمجرد إغلاق مكاتب الاقتراع في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، بدأت عمليات فرز وإحصاء الأصوات بحضور ممثلي لوائح الترشيح، على أن تمر العملية عبر الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، قبل إحالة المحاضر إلى المكاتب المركزية والجهات المختصة بإحصاء النتائج.

وتشير البيانات المنشورة إلى أن نسبة المشاركة المسجلة في انتخابات 2026 جاءت أقل من انتخابات عام 2021، التي بلغت فيها المشاركة 50.35%، بينما سجلت انتخابات عام 2007 نسبة مشاركة بلغت نحو 37%، وفق بيانات وزارة الداخلية ومصادر إعلامية مغربية. 

وتكتسب الانتخابات أهمية سياسية لكون نتائجها ستحدد تركيبة مجلس النواب والحزب الذي سيتصدر النتائج، تمهيدًا لتشكيل الحكومة المقبلة وفق المقتضيات الدستورية المغربية.

 وينص الفصل 47 من الدستور على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب.

ومن المقرر أن تستكمل اللجان المختصة عمليات الإحصاء والتحقق من المحاضر، قبل إعلان النتائج الأولية ثم النتائج النهائية وأسماء الفائزين بالمقاعد البرلمانية. 

المغرب الانتخابات الرباط المملكة المغربية مراكش

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