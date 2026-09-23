كان ماشى عكس.. القبض على شخص صدم قائد دراجة نارية بسيارته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو وصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بدراجته النارية وإحداث تلفيات بها وإصابته بالقليوبية ولاذ بالفرار.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (شيف "مصاب بكدمات متفرقة"، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 14 / الجارى وحال سيره بدراجته النارية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول العبور فوجئ بقيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه والإصطدام به وإحداث إصابته وكذا إحداث تلفيات بالدراجة النارية خاصته ولاذ بالفرار .





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة أول العبور)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.





تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية .









