كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أسباب حادث سقوط مروحة سقف على تلاميذ بالصف الثاني الابتدائي في مدرسة الشهيد يحيى الرافعي الرسمية للغات التابعة لإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة

حيث قال المصدر ، أن التحقيق أثبت أن المروحة في الفصل كانت تحتاج لصيانة ومدير المدرسة لم يبلغ المعنيين بذلك ، مما أدى لتهالكها و سقوطها بشكل مفاجئ.

وأضاف المصدر ، انه بناءا عليه ، تمت إحالة مدير المدرسة للتحقيق بعد حادث سقوط المروحة ، مشيراً إلى أن الحادث أسفر عن إصابة طالبة واحدة إصابة سطحية وتلقت العلاج اللازم في مستشفى الجلاء

وكان قد ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات العمل بالصندوق، وموقف المشروعات التي يسهم في تمويلها، وبحث عدد من الموضوعات وطلبات الدعم المعروضة على مجلس الإدارة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسيد المحاسب محمد سامى، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محمود هندى، رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد ممثل وزارة المالية، والأستاذ ياسر عباس، ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية يمثل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ أولويات الوزارة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه موارد الصندوق بصورة دقيقة نحو المشروعات ذات الأولوية والأكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية أن يستند تمويل المشروعات إلى سرعة تلبية الاحتياجات الملحّة للمدارس والمنشآت التعليمية، وتحقيق أثر مباشر ومستدام ينعكس على كفاءة العملية التعليمية وجودة الخدمات المقدمة للطلاب.