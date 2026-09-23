حكومة إقليم تيجراي: مقاتلينا يخوضون حربا دفاعية ضد قوات الاتحادية

أكدت حكومة إقليم تيجراي الإثيوبي ، ‌إن مقاتليها يخوضون "حربا دفاعية" ضد قوات الحكومة الاتحادية، وذلك ​بعد ساعات من سيطرة ​قوات تيجراي على المطار الرئيسي ⁠في الإقليم الواقع ​في شمال البلاد.

من جانبه، قال جيتاشو رضا ​مستشار رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الأربعاء ، إن مقاتلي ​تيجراي شنوا هجوما على ​مواقع تابعة للحكومة الاتحادية في منطقتي ‌عفار ⁠وأمهرة، وسيطروا على المطارات في تيجراي.



وأضاف على حسابه على إكس، إن جبهة ​تحرير ​شعب تيجراي "سيطرت ⁠على المطارات التي كانت خاضعة للحكومة ​الاتحادية في الإقليم، ​مما ⁠أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى تيجراي.

وتابع: القيادة ⁠السياسية ​والعسكرية للجبهة ​بلغت بوضوح مستويات جديدة من انعدام ​المسؤولية".