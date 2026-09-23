حكومة إقليم تيجراي: مقاتلينا يخوضون حربا دفاعية ضد قوات الاتحادية

أكدت حكومة إقليم تيجراي الإثيوبي ، إن مقاتليها يخوضون "حربا دفاعية" ضد قوات الحكومة الاتحادية، وذلك بعد ساعات من سيطرة قوات تيجراي على المطار الرئيسي في الإقليم الواقع في شمال البلاد.
من جانبه، قال جيتاشو رضا مستشار رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الأربعاء ، إن مقاتلي تيجراي شنوا هجوما على مواقع تابعة للحكومة الاتحادية في منطقتي عفار وأمهرة، وسيطروا على المطارات في تيجراي.
وأضاف على حسابه على إكس، إن جبهة تحرير شعب تيجراي "سيطرت على المطارات التي كانت خاضعة للحكومة الاتحادية في الإقليم، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى تيجراي.
وتابع: القيادة السياسية والعسكرية للجبهة بلغت بوضوح مستويات جديدة من انعدام المسؤولية".