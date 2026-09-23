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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تخسر 46 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

خسارة بالمليارات في البورصة المصرية اليوم
خسارة بالمليارات في البورصة المصرية اليوم
قسم الاقتصاد

أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 على تراجع جماعي للمؤشرات، وسط ضغوط بيعية دفعت السوق إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، ليتراجع رأس المال السوقي بنحو 46 مليار جنيه مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.296 تريليون جنيه بنهاية جلسة اليوم، مقابل 4.342 تريليون جنيه أمس.

وتراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.29%، ليغلق عند مستوى 54224.93 نقطة.

كما هبط مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16%، ليصل إلى 20222.74 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، الذي انخفض بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 26686.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، بلغت إجمالي قيمة التعاملات نحو 8.21 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 198,281 عملية خلال الجلسة.

وتأتي خسائر رأس المال السوقي بالتزامن مع التراجع الجماعي للمؤشرات الرئيسية، في جلسة شهدت استمرار الضغوط على الأسهم المقيدة.

البورصة المصرية رأس المال السوقي المؤشر الرئيسي إيجي اكس إيجي إكس

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