أمين البحوث الإسلامية: لغة الإشارة لا تقل أهمية عن باقي اللغات.. فيديو وصور

قدم الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الشكر للجهات المشاركة في الدورة التدريبية لوعاظ الأزهر في دورة تعلم لغة الإشارة، وهي: الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأكد الجندي، خلال كلمته في احتفالية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، تحت شعار «إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم»، وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الدورة تستهدف تحسين التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ودمجهم في المجتمع بشكل فعال والرد على أسئلتهم.

وأشار إلى أن لغة الإشارة مهمة في حياتنا ولا تقل أهمية عن باقي اللغات التي يدرسها الطلاب، لأنها وسيلة تواصل مهمة مع أبنائنا من ذوي الإعاقات الذين لديهم القدرة على تحقيق الإنجازات.

وعقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، تحت شعار «إعلان حقوق الإنسان للأشخاص الصم»، وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة والمنح التدريبية الهادفة إلى إعداد أجيال قادرة على التواصل مع الأشخاص الصم، وتعزيز جهود إدماجهم في المجتمع، بما يسهم في دعم حقوقهم وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.