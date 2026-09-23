صدمة في الأهلي .. فروزينوني: عمر فايد يمتلك إمكانياته تؤهله للتألق في إيطاليا

أشاد رينزو كستانيني، المدير الرياضي لنادي فروزينوني الإيطالي، بالإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها عمر فايد، مؤكدًا ثقة النادي في قدرة اللاعب على تقديم موسم مميز مع الفريق.

وقال كستانيني في تصريحات صحفية عن التعاقد مع عمر فايد: «تعاقدنا مع عمر فايد لأننا نعلم أنه لاعب جيد، ويستطيع أن يصنع مسيرة جيدة في إيطاليا، لما يمتلكه من قوة وسرعة وطول قامة وإمكانيات تكتيكية، وبالتالي فهو قادر على اللعب في إيطاليا».

وأضاف المدير الرياضي لنادي فروزينوني: «عمر يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع أجواء الدوري الإيطالي، ونحن واثقون من أنه سيقدم موسمًا رائعًا».

وتعكس تصريحات رينزو كستانيني ثقة إدارة فروزينوني في قدرات عمر فايد، مع التأكيد على أهمية منحه الوقت الكافي للتكيف مع متطلبات الكرة الإيطالية، تمهيدًا لتقديم مستويات مميزة خلال الموسم.