عمر فايد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم خط الدفاع.. و600 ألف يورو قد تحسم الصفقة

دخل عمر فايد، مدافع المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أحد الأندية الإيطالية، حسابات النادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في تعزيز الخط الخلفي.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال تصريحات عبر قناة «مودرن سبورتس»، تفاصيل موقف عمر فايد، بعدما احتفل اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» بانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني، بالتزامن مع بحث الأهلي عن مدافع جديد.

وأوضح الناقد الرياضي محمد الديك أن عمر فايد كان ضمن المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن بعض التحفظات الفنية على مستوى اللاعب حالت دون إتمام الصفقة في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت عودة اسم عمر فايد إلى حسابات النادي الأهلي، موضحًا أن اللاعب أصبح ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط الدفاع، خاصة أن الحسين عموتة المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع مدافعين جديدين، وليس لاعبًا واحدًا فقط.

وأكد أن عمر فايد لم يصبح خيارًا نهائيًا للأهلي حتى الآن، لكنه يتواجد ضمن الأسماء الموجودة على طاولة إدارة الاسكاوتنج بالنادي، لافتًا إلى أن اللاعب يعاني من قلة المشاركة مع فريقه الإيطالي، حيث خاض مباراة واحدة فقط هذا الموسم في بطولة كأس إيطاليا.

وأضاف أن عمر فايد يمتلك عددًا من المميزات التي قد تدعم فرص انتقاله إلى الأهلي، أبرزها صغر سنه، إلى جانب امتلاكه خبرات أوروبية سابقة، فضلًا عن مشاركاته المستمرة مع المنتخبات الوطنية منذ المراحل السنية الأولى.

وتابع أن كون عمر فايد لاعبًا مصريًا وليس أجنبيًا يمثل ميزة إضافية بالنسبة للأهلي، خاصة في ظل أزمة قائمة المحترفين بالفريق، وعدم حسم موقف الثنائي أشرف داري ورضا سليم حتى الآن، وهو ما قد يصعب من إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

واختتم محمد الديك تصريحاته بالإشارة إلى أن القيمة التسويقية لعمر فايد تعد من العوامل التي قد تدعم إمكانية التعاقد معه، موضحًا أن قيمته تقدر بنحو 600 ألف يورو، وهو رقم قد يكون أقل من تكلفة التعاقد مع مدافع أجنبي.