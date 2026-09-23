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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خصومات تصل إلى 50%.. كيف تكتشف التخفيضات الحقيقية في الأوكازيون؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

مع انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي، تتزايد فرص التسوق أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، بالتزامن مع جهود الأجهزة الرقابية للتأكد من جدية العروض ومنع التلاعب بالأسعار أو طرح تخفيضات وهمية.

الأوكازيون.. تنشيط للتجارة ودعم للمستهلك

أكد صلاح عامر، المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يمثل إحدى الأدوات المهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال إتاحة السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه مساعدة التجار على تصريف المخزون وتحريك المبيعات.

الأوكازيون الصيفي

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأوكازيون الصيفي هو تصفية موسمية تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، عبر توفير السلع بأسعار منخفضة وتنشيط حركة البيع والشراء.

تخفيضات تصل إلى 50%

وأشار إلى أن المشاركة في الأوكازيون اختيارية بالنسبة للمحال والمنشآت التجارية، كما أن الأمر لا يقتصر على محال الملابس فقط، وإنما يمتد إلى أنشطة تجارية مختلفة.

الأوكازيون الصيفي 2025

وأضاف أن نسب التخفيضات المعلنة خلال الأوكازيون تتراوح بين 15% و50%، موضحًا أن التخفيضات الحقيقية تسهم في زيادة المنافسة بين المحال، وتشجيع المستهلكين على الشراء، فضلًا عن مساعدة التجار على تصريف المنتجات، خاصة السلع الموسمية.

فائدة مزدوجة للمستهلك والتاجر

ولفت إلى أن الأوكازيون يحقق فائدة مشتركة لطرفي العملية التجارية؛ إذ يحصل المستهلك على فرصة لشراء احتياجاته بأسعار أقل، بينما يتمكن التاجر من التخلص من المخزون وتحويله إلى سيولة مالية يمكن إعادة ضخها في دورة التجارة.

بدء الأوكازيون الشتوي

كيف تتأكد من أن الخصم حقيقي؟

وحول آليات التأكد من جدية عروض الأوكازيون، أكد صلاح عامر أن الأجهزة الرقابية تتابع المحال والمنشآت المشاركة للتأكد من أن التخفيضات المعلنة حقيقية وليست وهمية.

وأوضح أن أعمال الرقابة تشمل جهاز حماية المستهلك، ومأموري الضبط القضائي، والإدارة العامة لشؤون التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم المرور على المحال وفحص الأسعار والتأكد من حقيقة نسب التخفيض المعلنة.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تعتمد في التحقق من جدية الخصومات على مراجعة فواتير الشراء أو الفواتير الضريبية، ومقارنتها بالسعر المعلن للمنتج، للتأكد من أن التخفيض المقدم للمستهلك فعلي وليس مجرد تغيير شكلي في الأسعار.

التموين الأوكازيون محال الملابس الأوكازيون الصيفي

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