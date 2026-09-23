استهداف سفينة في مضيق هرمز بمقذوف مجهول وإصابة 2 من طاقمها

أفادت ‏هيئة بحرية بريطانية، بتعرض سفينة شحن للإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في وقوع إصابتان من ضمن افراد طاقم السفينة .

وأبانت ‏هيئة بحرية بريطانية في تقرير لها، إلى أن الهجوم تسبب أيضا في اشتعال النيران في السفينة.

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وفي وقت سابق، أشارت هيئة بحرية بريطانية إلى إصابة ناقلة للغاز النفطي المسال بشظايا "مقذوفات مجهولة المصدر" أثناء خروجها من مضيق هرمز.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" ، إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن تعرض ناقلة غاز نفطي مسال لحادث أثناء عبورها خارجة من مضيق هرمز.



وأوضح ربان الناقلة، أن السفينة أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر، مؤكداً سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تسجيل أي تأثير بيئي جراء الحادث.