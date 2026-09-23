وزير التعليم العالي: رعاية الرئيس السيسي لمشروع "الجامعات الرائدة" يعمق الشعور بالهوية الوطنية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الهوية الوطنية .. جذور راسخة ورؤية متجددة"، يجسد اهتمام القيادة السياسية بقضية الهوية وبناء الإنسان، مشيدا برعاية الرئيس لمشروع الجامعات الرائدة، والذي يستهدف تحويل 5 من الجامعات المصرية، إلى جامعات عالمية مرموقة، مع توفير تمويل ضخم يقدر بالمليارات لدعم هذا التوجه، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في مختلف أنحاء العالم، موضحا أن هذا المشروع الذي تتبناه الدولة، يمثل أحد النماذج المهمة للاستثمار في الإنسان المصري والعلم والمعرفة، وبالتالي تعميق الشعور بالهوية الوطنية.

وقال قنصوة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الذي تحتضنه مكتبة الإسكندرية - إن الهوية المصرية راسخة ومتجذرة، وفي الوقت نفسه منفتحة على الآخر وعلى العالم، وقادرة على فهم المتغيرات العالمية والتفاعل معها دون أن تفقد خصوصيتها أو مقوماتها الحضارية، مشيرًا إلى أن قوة الهوية لا تعني الانغلاق، وإنما امتلاك الثقة الكافية للانفتاح والتفاعل والمشاركة.

وتابع أن بناء الإنسان المصري القادر على العلم والمعرفة والمنافسة في مختلف المجالات على المستوى العالمي، يمثل أحد المكونات الأساسية للهوية المصرية، مشددًا على أن الهوية لا تنفصل عن التعليم والاقتصاد والإنتاج وجودة الأداء، وأن بناء الأوطان يتطلب تكاتف جميع الجهود.

وأضاف قنصوة أن خلق الوعي الجمعي المصري والتأثير فيهم، يمثل أساسا أصيلا لترسيخ الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن العلم جزء أصيل من الهوية الوطنية، وأن الإنسان المصري يمتلك العلم الذي يمكنه من المنافسة والتميز ، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الشعور بالفخر بمصرية الإنسان، لا ينفصل عن قدرته على تحقيق الإنجاز والتميز ورفع اسم وطنه في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح أن العلاقة بين الهوية والاقتصاد والإنتاج علاقة وثيقة، منوها بأن بناء هوية وطنية قوية يتطلب أن ينعكس الاعتزاز بالوطن على العمل والإنتاج والالتزام بأعلى معايير الجودة والأداء، بما يعزز قدرة الدولة على المنافسة ويحقق التنمية المستدامة.

وشدد قنصوة على أن بناء وترسيخ الهوية الوطنية يتطلب تكاتف جهود الدولة والمجتمع والجامعات والشباب ومختلف مؤسسات المجتمع، مؤكدًا أهمية تحويل مفهوم الهوية من مجرد شعور إلى ممارسة وسلوك وإنجاز يساهم في تقدم الوطن.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، إلى أن مفهوم الهوية المصرية يمتد كذلك إلى الفضاء الرقمي، الذي أصبح أحد أهم المجالات التي تتشكل فيها الأفكار والصور والانطباعات لدى الأجيال الجديدة، مؤكدًا ضرورة أن تكون الهوية المصرية حاضرة بقوة في هذا الفضاء، من خلال محتوى يعكس تاريخ مصر وحضارتها وإنجازاتها وقدرتها على صناعة المستقبل.

وذكر قنصوة أن المصريين في الخارج يمثلون جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية، وأن ارتباطهم بوطنهم ومساهمتهم في نقل صورة مصر إلى العالم، يمثل امتدادًا طبيعيًا للهوية الوطنية خارج الحدود، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم وتجاربهم الدولية.