استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد امرأة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

شهيدين وسقوط مصابين

فيما أفاد مجمع ناصر الطبي بارتقاء شهيدين وسقوط مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الشهيدين والإصابات جاءت من جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة عند محيط مفترق أصداء بمواصي خان يونس جنوبي القطاع.



وبذلك يكون قد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الأربعاء، جراء سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة.



وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع، حيث أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشمالية من غزة، فيما شن الطيران الحربي غارة على منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع.

غارات الاحتلال في غزة

في الوقت ذاته، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والطيران المروحي الإسرائيلي، بينما استهدفت مروحيات الاحتلال المناطق الغربية لمدينة رفح، وسط إطلاق نار مماثل من الآليات العسكرية شرق خان يونس.