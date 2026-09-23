بالتعاون مع التضامن.. جامعة الأزهر تسير قافلة تنموية إلى جنوب سيناء |صور

سيَّرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، القافلة التنموية الشاملة إلى أهالي مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بدعم من اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء؛ وذلك في الفترة من ٢٣ - ٢٦ من شهر سبتمبر الجاري، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت شام علي، منسق لجنة خدمة المجتمع، أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التمكين الشامل والتنمية المستدامة للمناطق ذات الأولوية والأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن القافلة تستهدف تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات وإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان، إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والملابس وتوفير المستلزمات الطبية من كراسي متحركة وعكازات لذوي الإعاقة وأدوية طبية متنوعة.

قافلة جامعة الأزهر إلى جنوب سيناء

وأضافت منسقة لجنة خدمة المجتمع أن القافلة تضم إلى جانب المساعدات الطبية والغذائية قافلة زراعية محملة بشتلات الفواكه، والأشجار المستهدف زراعتها، إضافة إلى قافلة بيطرية، كما تعقد القافلة ورش عمل للحرف اليدوية، وامتحان محو أمية للكبار، وندوات توعية صحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر المشرف على اللجنة، أن القافلة تأتي في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية متنوعة وضمن توجهات الدولة بقيادة فالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لتحقيق التمكين الشامل والتنمية المستدامة، مقدمًا الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه لتلك القوافل وإلى جميع الجهات والمؤسسات المساهمة فيها، وللسادة أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة الأطباء والمعاونين.