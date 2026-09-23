بكام النهاردة؟.. الريال السعودي يتراجع في البنوك وهذا أعلى سعر للبيع

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2026 تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، ومازال الريال السعودي عند مستوى ال 13 جنيه في البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر لا تتجاوز بضعة قروش.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.73 جنيه للشراء و 13.76 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.72 جنيه للشراء و 13.76 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.72 جنيه للشراء و 13.75 جنيه للبيع



وسجل سعر الريال السعودي في QNB الأهلي نحو 13.71 جنيه للشراء و 13.74 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 13.68 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.67 جنيه للشراء و 13.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.65 جنيه للشراء و 13.68 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.64 جنيه للشراء و 13.68 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 13.63 جنيه للشراء و 13.70 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.62 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.62 جنيه للشراء و 13.72 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 13.61 جنيه للشراء و 13.71 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.32 جنيه للشراء و 13.68 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 13.24 جنيه للشراء و 13.72 جنيه للبيع

أعلى وأقل سعر للريال السعودي اليوم

بلغ أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.73 جنيه، بينما سجل أقل سعر للشراء في المصرف المتحد عند 13.24 جنيه

وبلغ أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والمصرف العربي الدولي عند 13.76 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان عند 13.68 جنيه.