سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.. هل وصل 14 جنيه؟

ارتفعت عمليات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم ، وهو من أهم العملات التي يبحث عنها المواطنون يومياً مع سعر الدولار وسعر اليورو، لذا يقدم موقع صدى البلد في السطور التالية كافة أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم خلال التعاملات المسائية الثلاثاء 22 سبتمبر..

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



بلغ سعر الشراء 13.70 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 13.76 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر



سجل سعر الشراء 13.70 جنيه، في حين بلغت قيمة البيع 13.76 جنيه.



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي



سجل سعر الشراء 13.81 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.84 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك نكست



بلغ سعر الشراء 13.73 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 13.78 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي



سجل سعر الشراء 13.72 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.75 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي



جاء سعر الشراء بنحو 13.72 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.76 جنيه.



سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي



وصل سعر الشراء إلى 13.72 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.76 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي



سجل سعر الشراء 13.71 جنيه، في حين بلغت قيمة البيع 13.74 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي



بلغ سعر الشراء 13.71 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 13.74 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي



وصل سعر الشراء إلى 13.71 جنيه، وسجل سعر البيع 13.74 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان



جاء سعر الشراء بنحو 13.71 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.75 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك البركة



وصل سعر الشراء إلى 13.69 جنيه، وسجل سعر البيع 13.75 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول



بلغ سعر الشراء 13.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.74 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس



سجل سعر الشراء 13.67 جنيه، وجاء سعر البيع بنحو 13.76 جنيه.