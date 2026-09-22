200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع

كشف الكاتب الصحفي فتحي سليمان، تفاصيل جديدة بشأن واقعة ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كميات من المواد المخدرة في منطقة التجمع، مشيرًا إلى تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات.

وقال فتحي سليمان، في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عاملة شغل هايل، وضبطت شاعر وملحن معاهم 200 كيس ما بين كوكايين وآيس وكرستال وحشيش، ومطواة وميزان حساس و4 آلاف جنيه، وتم تجديد حبسهم».

وأوضح أن المضبوطات شملت كميات من المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن القضية قد تكشف، وفقًا لما ذكره، عن أطراف أخرى مرتبطة بتجارة المواد المخدرة في منطقة التجمع: «القضية دي هتكشف عن تشكيل كبير زي عصابة سارة خليفة، كانوا 4 وبعدين لقينا كتير وراها.. لأن لقوا 60 كيس كوكايين و60 كيس آيس، ودي حاجات كبيرة ونسب غالية، وكرستال الجرام فيها بتمن».

وأشار فتحي سليمان إلى أن قيمة بعض المواد المخدرة المضبوطة مرتفعة، موضحًا أن تفاصيل القضية بدأت تتكشف مع ضبط المتهمين: «مشيرًا إلى أن هذه المواد غالية، الجرام فيها بثمن، لأن في الأول كان شاعر وملحن، وبعدين بقى في قبطان».