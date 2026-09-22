ريال مدريد يعلن إصابة فالفيردي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعب خط الوسط فيديريكو فالفيردي قد تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة في كاحله الأيسر.



وتعرض لاعب منتخب أوروجواي للإصابة خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد 2-1 أمام أتليتيكو مدريد يوم السبت، إثر تدخل قوي من الجناح لي كانج إن، وهو التدخل الذي لم يحصل فيه الكوري الجنوبي على بطاقة صفراء.

وأكمل فالفيردي المباراة، لكن تبين لاحقاً تعرضه لإصابة قوية في الكاحل.

وانتقد جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد التحكيم بعد المباراة، متسائلاً عن سبب عدم احتساب عقوبة على ذلك التدخل.

ويعد التواء الدرجة الثالثة أخطر أنواع إصابات الأربطة، ويتضمن تمزقاً كاملاً للرباط المصاب.

وقالت تقارير إعلامية إسبانية إنه من المتوقع أن يغيب فالفيردي عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، مما يعني استبعاده من مباريات أوروفواي الدولية المقبلة.