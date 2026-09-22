لويس فيجو يشيد ببداية برشلونة.. ويؤكد: ريال مدريد سينافس حتى النهاية

أشاد البرتغالي لويس فيجو، نجم ريال مدريد السابق، بالبداية القوية التي حققها برشلونة في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن الفريق الكتالوني قدم مستويات لافتة منذ انطلاق الموسم، في الوقت الذي شدد فيه على ثقته بقدرة ريال مدريد على المنافسة حتى نهاية الموسم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، بعدما حصد 21 نقطة من 7 مباريات، وسجل 31 هدفًا، بينما يمتلك ريال مدريد 15 نقطة من 7 مباريات، بفارق 6 نقاط عن غريمه الكتالوني.

فيجو يشيد بانطلاقة برشلونة

وقال فيجو، خلال مقابلة مع إذاعة «ماركا» الإسبانية، إن برشلونة بدأ الموسم بصورة قوية، مشيرًا إلى أن انتصاراته المتتالية وأداءه الهجومي يمثلان مؤشرات واضحة على قوة الفريق.

وأضاف النجم البرتغالي: «لقد بدأوا بقوة كبيرة. إنهم يفوزون، ويلعبون بشكل جيد، ويسجلون الأهداف. بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، هذا أمر جيد بالطبع».

ورغم البداية المثالية لبرشلونة، شدد فيجو على ضرورة الانتظار، مؤكدًا أن الموسم لا يزال طويلًا وأن العديد من المتغيرات يمكن أن تحدث خلال الأشهر المقبلة.

وقال: «علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتطور الموسم، فهو طويل جدًا».

فيجو يثق في قدرة ريال مدريد على المنافسة

ورغم فارق النقاط الحالي، أكد فيجو ثقته في قدرة ريال مدريد على الاستمرار في المنافسة حتى نهاية الموسم.

وقال: «أنا متأكد من أن ريال مدريد سينافس حتى النهاية».

وأوضح أن سباق الدوري الإسباني يحتاج إلى قدر كبير من الثبات والاستمرارية، خاصة أن المنافسات تمتد حتى شهر مايو، وقد تشهد تقلبات عديدة خلال الموسم.

وأضاف: «هذه بطولة تتطلب ثباتًا حتى شهر مايو. ستكون هناك تقلبات خلال الموسم، وعندما تحدث يجب أن يتحلى الفريق بالنضج والكفاءة لتجاوزها».

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بعد تعرضه لهزيمتين خلال أول 7 جولات، بينما يتصدر برشلونة بفارق 6 نقاط.

فيجو لم يشاهد ديربي مدريد

وتحدث فيجو عن خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، موضحًا أنه لم يشاهد المباراة بسبب وجوده في مدينة زيورخ.

كما رفض التعليق على تصريحات جوزيه مورينيو بشأن التحكيم عقب المباراة، مكتفيًا بالقول: «لقد فعل ما اعتقد أنه سيفعله في تلك اللحظة، لست مضطرًا للتعليق على ذلك، أعتقد أنها تصرفات شخصية، وإذا فعل ذلك، فذلك لأنه شعر بذلك».

وكان أتلتيكو مدريد قد تفوق على ريال مدريد في الديربي، بينما أثار مورينيو جدلًا بعد المباراة بسبب اعتراضاته على القرارات التحكيمية.

فيجو يبتعد عن سباق الكرة الذهبية

وعن جائزة الكرة الذهبية، التي يقترب موعد إغلاق التصويت عليها، أكد فيجو أنه لا يشارك في عملية التصويت، وبالتالي لا يرغب في الدخول في نقاشات حول هوية الفائز.

وقال: «أنا لا أصوّت، لذا فهذا الأمر ليس في بالي، أصحاب القرار هم من يصوتون وعلينا الانتظار».

إشادة خاصة بمبابي

واختتم فيجو حديثه بالإشادة بكيليان مبابي، مؤكدًا أن مهاجم ريال مدريد يواصل تقديم مستويات مرتفعة، بعدما اعتاد الجمهور على وجوده ضمن نخبة لاعبي العالم.

وقال فيجو: «إنه دائمًا في مستوى عالٍ جدًا، لقد جعلنا نعتاد على كونه أحد أفضل لاعبي العالم، وعلى تسجيل الأهداف».

وتأتي تصريحات فيجو في وقت يستعد فيه ريال مدريد وبرشلونة لمواجهة جديدة في الكلاسيكو يوم 25 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، على ملعب برشلونة.