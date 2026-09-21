بسبب التوقف الدولي .. فليك يمنح لاعبي برشلونة 9 أيام راحة

قرر هانسي فليك مدرب برشلونة منح الفريق راحة لمدة 9 أيام وعدم إقامة أية حصص تدريبية خلال الفترة ما بين 26 سبتمبر و 4 أكتوبر، ما يتيح للاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية فرصة الاستمتاع بفترة راحة طويلة.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية اليوم أن الفريق سيعود للتدريبات غدًا الثلاثاء، وسيقود هانسي فليك حصة تدريبية مع الفريق، وسيواصل اللاعبون، الذين لم يتم استدعاؤهم التدريب حتى يوم الجمعة المقبلة، ثم سيحصلون على تسعة أيام راحة، ومن بين هؤلاء اللاعبين حارس المرمى فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتين وبالدي وجافي وبرايان فاريناس وجابرييل جيسوس.

وخلال الفترة المقبلة، سيعود عدد من اللاعبين المصابين للنادي لمواصلة برامجهم التأهيلية مثل الحارس خوان جارسيا والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج والمهاجم السويدي روني بردججي.

ومن المتوقع أن يكون جارسيا جاهزًا بعد فترة التوقف الحالية، بينما سيحتاج الدنماركي إلى بضعة أسابيع أخرى للتعافي من إصابة عضلة الفخذ الرباعية اليسرى التي تعرض لها في مباراة إشبيلية الأخيرة في الدوري، أما دي يونج وروني، فسيحتاجان إلى وقت أطول للعودة.

وعقب فترة الراحة التي منحها فليك، سيعود الفريق للتدريبات في الخامس من أكتوبر مع استمرار غياب اللاعبين الدوليين، لكن فليك سيبدأ بالفعل الاستعداد لمباراة خيتافي، المقرر إقامتها يوم السبت 10 أكتوبر على ملعب كامب نو.