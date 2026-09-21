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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
أسماء عبد الحفيظ

تفاجأ كثير من ربات البيوت بظهور العفن على العيش بعد فترة قصيرة من شرائه، رغم وضعه داخل كيس وإغلاقه جيدًا، وقد يكون السبب في بعض الحالات هو أن طريقة التخزين نفسها تحبس الرطوبة داخل الكيس، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو العفن.

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

لا يعني ظهور العفن بالضرورة أن العيش كان فاسدًا وقت شرائه، إذ يمكن أن تتأثر مدة صلاحيته بدرجة الحرارة والرطوبة وطريقة التخزين.

1- حبس الرطوبة داخل الكيس

فى إطار هذا قالت الشيف سلمي الحافظ من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أنه من أكثر الأسباب التي تساعد على ظهور العفن الاحتفاظ بالعيش في مكان دافئ ورطب داخل كيس محكم، خاصة إذا كان العيش لا يزال دافئًا عند وضعه في الكيس.

الرطوبة لا تختفي بمجرد إغلاق الكيس، وقد تتكثف داخله، ما يهيئ ظروفًا مناسبة لنمو العفن.

لذلك لا يُفضل تخزين الخبز وهو ساخن، بل تركه يبرد أولًا قبل تغليفه وتخزينه.

2- وضع العيش في مكان دافئ

درجة حرارة المكان تؤثر بشكل كبير على سرعة فساد الخبز. وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن العفن يمكن أن ينمو على الأطعمة، وأن الرطوبة والظروف المناسبة تساعد على نموه.

ولهذا فإن وضع كيس العيش بجوار البوتاجاز أو في مكان تصل إليه حرارة الشمس يمكن أن يسرع من تدهور جودته.

3- الثلاجة ليست دائمًا أفضل مكان

قد تلجأ بعض الأسر إلى وضع الخبز في الثلاجة لمنع العفن، لكن البرودة قد تؤثر في قوامه وتجعله يتيبس أسرع.

ولهذا، إذا كان الهدف هو الاحتفاظ بالخبز لفترة أطول، فإن التجميد يعد خيارًا عمليًا للحفاظ عليه لفترة أطول، مع وضعه في عبوة أو كيس مناسب يمنع تعرضه للهواء والرطوبة.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بتجميد الخبز إذا لم يكن من المتوقع استهلاكه خلال فترة قصيرة، مع تغليفه جيدًا للحفاظ على جودته.

4- تخزين كمية كبيرة لفترة طويلة

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

كلما طالت مدة بقاء الخبز في درجة حرارة الغرفة زادت فرصة ظهور العفن، خاصة في الأجواء الدافئة والرطبة.

لذلك من الأفضل شراء الكمية التي يمكن استهلاكها خلال فترة قصيرة، أو تقسيم الكمية وتجميد الجزء الذي لن يتم استخدامه قريبًا.

ومن المهم أيضًا عدم ترك الكيس مفتوحًا أو تخزينه في مكان معرض للرطوبة.

5- الاحتفاظ بالرغيف المصاب بالعفن

وهنا توجد قاعدة مهمة جدًا: إذا ظهر العفن على قطعة من الخبز، فلا يكفي إزالة الجزء الذي يحمل البقعة فقط ثم تناول باقي الرغيف.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن الخبز والمخبوزات المسامية يجب التخلص منها عند ظهور العفن، لأن جذور العفن قد تمتد إلى أجزاء لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

كما يجب عدم شم الطعام المتعفن عن قرب، لتجنب استنشاق جراثيم العفن.

إزاي تحفظي العيش بطريقة أفضل؟

إذا كنتِ تريدين إطالة مدة الاحتفاظ بالخبز، اتركيه يبرد قبل التخزين، ثم ضعيه في عبوة مناسبة ومحكمة، واحفظي الكمية التي لن تستهلكيها قريبًا في الفريزر.

وعند إخراج الخبز المجمد، يمكن ترك الكمية المطلوبة تذوب في درجة حرارة الغرفة ثم تسخينها حسب الحاجة.

والأهم هو فحص الخبز قبل تناوله، فإذا ظهرت عليه علامات العفن أو تغير واضح في الرائحة أو المظهر، فالأفضل التخلص منه بدلًا من محاولة إنقاذ الجزء السليم ظاهريًا.

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ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

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