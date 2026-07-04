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لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
أسماء عبد الحفيظ

يعد الخبز من الأطعمة الأساسية على المائدة المصرية والعربية، إلا أن الكثير من الأسر تواجه مشكلة جفافه أو تعرضه للعفن بعد أيام قليلة من شرائه، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. ويلجأ البعض إلى حفظه في الثلاجة اعتقادًا بأنها أفضل وسيلة للحفاظ على طزاجته، لكن خبراء سلامة الغذاء يؤكدون أن هذه العادة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية.

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ويوضح الخبراء أن اختيار طريقة التخزين المناسبة يساعد في الحفاظ على قوام الخبز وطعمه لأطول فترة ممكنة، مع تقليل الهدر وتوفير المال.

لماذا يفقد الخبز طزاجته سريعًا؟

قال خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، يفقد الخبز رطوبته الطبيعية مع مرور الوقت، خاصة إذا تعرض للهواء أو أشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة، كما أن تخزينه في أماكن رطبة قد يؤدي إلى نمو العفن، في حين أن وضعه داخل الثلاجة يسرع من جفافه ويجعله قاسيًا.

أفضل طريقة لحفظ الخبز لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

للحفاظ على الخبز طازجًا، اتركيه يبرد تمامًا إذا كان ساخنًا، ثم ضعيه داخل كيس مخصص لحفظ الطعام أو كيس ورقي، وبعدها يوضع داخل وعاء أو صندوق خبز نظيف في مكان جاف بعيدًا عن أشعة الشمس.

وإذا كانت الكمية كبيرة ولن تُستهلك خلال يومين أو ثلاثة، فمن الأفضل تقسيمها إلى حصص صغيرة ووضع كل حصة في كيس محكم الإغلاق ثم حفظها في الفريزر، مع إخراج الكمية المطلوبة فقط عند الحاجة.

هل الثلاجة مكان مناسب لحفظ الخبز؟

يعتقد كثيرون أن الثلاجة تحافظ على الخبز، لكن الحقيقة أن درجات الحرارة داخلها تسرع عملية فقدان الرطوبة، فيصبح الخبز جافًا وقاسيًا حتى لو لم يفسد.

لذلك ينصح الخبراء بعدم حفظ الخبز في الثلاجة إلا في حالات محدودة جدًا، بينما يظل الفريزر الخيار الأفضل إذا كان الهدف هو التخزين لعدة أيام.

الطريقة الصحيحة لإذابة الخبز المجمد

عند الحاجة إلى استخدام الخبز، أخرجي الكمية المطلوبة من الفريزر واتركيها في درجة حرارة الغرفة حتى تذوب طبيعيًا، أو سخنيها لبضع دقائق في الفرن أو على مقلاة نظيفة، لتستعيد قوامها الطري ورائحتها الشهية.

ولا ينصح بإعادة تجميد الخبز بعد إذابته، لأن ذلك قد يؤثر في جودته ويزيد من احتمالية فساده.

أخطاء شائعة تفسد الخبز

من أكثر الأخطاء شيوعًا وضع الخبز الساخن داخل كيس محكم الإغلاق، إذ يؤدي البخار المتصاعد إلى تكوّن رطوبة تساعد على نمو العفن.

كما أن ترك الكيس مفتوحًا يعرض الخبز للهواء، فيفقد طراوته بسرعة، بينما يؤدي تخزينه بجوار مصادر الحرارة إلى تسريع فساده.

نصائح للحفاظ على الخبز طازجًا

احرصي على شراء الكمية التي تحتاجها فقط، ونظفي صندوق حفظ الخبز بانتظام لمنع تراكم الفتات والرطوبة.

وإذا لاحظت ظهور أي بقع عفن على إحدى الأرغفة، فمن الأفضل التخلص من الكمية بالكامل، لأن العفن قد يكون انتشر داخل الخبز حتى وإن لم يظهر بوضوح.

كما يفضل استخدام أكياس مخصصة لحفظ الطعام ومحكمة الإغلاق للحفاظ على الرطوبة الطبيعية ومنع وصول الهواء.

متى يصبح الخبز غير صالح للاستخدام؟

إذا ظهرت على الخبز رائحة غير طبيعية، أو بقع خضراء أو سوداء أو بيضاء تدل على نمو العفن، أو تغير ملمسه بشكل واضح، فلا ينبغي إزالة الجزء المتعفن فقط، بل يجب التخلص من الرغيف بالكامل حفاظًا على الصحة.

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