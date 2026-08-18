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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير

دوامات ترابية
دوامات ترابية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، بعض المعلومات الجوية التوعوية الهامة للمواطنين، حول بعض الظواهر التي قد تحدث خلال فصل الصيف.

وقالت هيئة الأرصاد إن هناك بعض الظواهر الجوية التي قد تحدث خلال فصل الصيف، ومن بينها الدوامات، سواء كانت دوامات ترابية أو رملية.

 

تحذيرات من دوامات ترابية تضرب البلاد

وأضافت أن الدوامات الترابية لها مسميات أخرى مثل «عِفريت الغبار»، ويُطلق عليها بالإنجليزية Dust Devil، وهي عبارة عن عمود دوّار من الهواء المحمل بالأتربة، يمتد إلى أعلى على شكل حلزوني، وقد يتحرك في اتجاهات مختلفة وغير منتظمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه مع ارتفاع الهواء إلى أعلى، قد يحمل معه بعض الأشياء الخفيفة مثل الأوراق والقش والأتربة.

 

أسباب الدوامات الترابية في مصر

وأجابت الهيئة عن  موعد حدوث الدوامات الترابية، مشيرة إلى أنها قد تحدث غالبًا عند توافر عدة عوامل، من أهمها:
- عدم استقرار الهواء القريب من سطح الأرض بشكل كبير.
- شدة تسخين سطح الأرض، لذلك تظهر غالبًا خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف.
- جفاف سطح الأرض، خاصة عندما تكون التربة رملية أو ترابية.

وذكرت أنه في العادة تكون الدوامات الترابية ضعيفة وغير مؤذية للإنسان أو الممتلكات، ولكن في حالات نادرة، وعندما يكون حجم الدوامة وقوتها كبيرين، قد تتسبب في بعض الأضرار.

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