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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعترافات قادة إسرائيل.. شهادات من داخل تل أبيب تكشف صدمة حرب أكتوبر

شهادة قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر
شهادة قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر
محمد إبراهيم

في إطار احتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر، ينشر موقع صدى البلد»شهادات قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر واعترافهم بالهزيمة المذلة أمام مصر.

موشيه ديان: حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل

اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان، في شهر ديسمبر عام 1973، بأن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل، وأن حالة التفوق العسكري الإسرائيلي قد انتهت إلى الأبد.

وشدد في مذكراته على انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلية، والقائمة على أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر، ونوه إلى ضرورة أن يعوا أنهم ليسوا القوة العسكرية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأن هناك حقائق جديدة لا بد من أن يتعايشوا معها.

جولدا مائير: وجدت نفسي فجأة أمام أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ قيامها

أوضحت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل خلال فترة الحرب، أنها وجدت نفسها أمام أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ قيامها، وقد انهارت معتقدات أساسية كانت راسخة لدينا في ذلك اليوم، ومنها إيماننا المطلق بقدرتنا على منع المصريين من عبور قناة السويس.

أهارون ياريف.. مدير المخابرات الإسرائيلية الأسبق

اعترف أهارون ياريف، مدير المخابرات الإسرائيلية أثناء الحرب، بأن العرب قد خرجوا من حرب أكتوبر منتصرين، بينما خرجت إسرائيل من الحرب ممزقة وضعيفة، مستشهدا بما حدث عندما سئل الرئيس الراحل أنور السادات: “هل انتصرت في الحرب؟”، فأجاب حينها: "انظروا إلى ما يجري في إسرائيل بعد الحرب، وأنتم تعرفون الإجابة عن هذا السؤال".

الجنرال شموائيل جونين.. قائد جبهة سيناء

أما الجنرال شموائيل جونين، قائد جبهة سيناء في جيش الاحتلال أثناء الحرب، فوصف حرب أكتوبر بأنها كانت صعبة، وأن معارك المدرعات فيها كانت قاسية، كما وصف معارك الجو فيها بأنها "مريرة".

أروي بن أري.. مساعد قائد جبهة سيناء في الحرب

يحكي أروي بن أري، مساعد قائد جبهة سيناء في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما حدث في حرب أكتوبر، قائلا: "في الساعات الأولى لهجوم الجيش المصري كان شعورنا مخيفا، لأننا كنا نشعر أننا نزداد صغرا، والجيش المصري يزداد كبرا، والفشل سيفتح الطريق إلى تل أبيب".

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