5 سيارات سيدان زيرو في مصر.. تبدأ من 685 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية بلد المنشأ أو التجميع، بالإضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتقنية وعناصر التصميم ومنها طرازات السيدان.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات سيدان زيرو في مصر.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

هيونداي النترا AD

هيونداي النترا AD

تستمد هيونداي إلنترا AD قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 1,020,000 و 1,235,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تقدم تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتبدا أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه.

شيري أريزو 6 GT

شيري اريزو 6 GT

تعتمد السيارة شيرى أريزو 6 GT على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتبدأ أسعار السيارة من 899,000 جنيه وصولًا إلى 999,000 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

زودت السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وبسعر يبلغ 1,020,000 جنيه.