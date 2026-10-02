أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في مصر.. BYD شارك 6 بيك أب هجينة بمدى 520 كم

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أكسيد RX هايبرد 2026.. بقوة تقارب 400 حصان

تنتمي اكسيد RX هايبرد 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم في الأسواق العالمية بتصميم رياضي ومنظومة دفع هجينة قابلة للشحن، إلى جانب مجموعة من التقنيات والتجهيزات التي تشمل أنظمة القيادة والمقصورة.

أرخص 5 سيارات في مصر.. تبدأ من 535 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتصميمات، إلى جانب نقطة مهمة في العملية الشرائية وهي السعر.

بنزين وكهرباء.. ماذا تقدم بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026؟

تعد بي إم دبليو الفئة الثالثة 2026 من أبرز إصدارات العلامة الألمانية المطروحة عالميًا ضمن فئة السيدان المتوسطة الفاخرة، وتجمع السيارة في فئاتها بين محركات البنزين المزودة بتقنية الهايبرد الخفيف، والنسخ الكهربائية بالكامل.

جيتور تقدم G700 موديل 2027.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت جيتور عن G700 موديل 2027 في السوق الصينية، لتدخل السيارة ضمن فئة المركبات الرياضية المحدثة من العائلة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مع هيكل كبير وبمجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة الراحة والحماية.

بي واي دي شارك 6.. بيك أب هجينة بمدى 520 كم

تقدم بي واي دي شارك 6 عالميًا كإحدى سيارات البيك أب التي تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن، مع هيكل مخصص لهذه الفئة، بالإضافة إلى حزمة من التقنيات.

أسعار لكزس LX موديل 2026 في السوق السعودي

تنتمي لكزس LX موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتُطرح في السوق السعودي بعدة فئات تختلف فيما بينها من حيث التجهيزات.