أكسيد RX هايبرد 2026.. بقوة تقارب 400 حصان

تنتمي اكسيد RX هايبرد 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم في الأسواق العالمية بتصميم رياضي ومنظومة دفع هجينة قابلة للشحن، إلى جانب مجموعة من التقنيات والتجهيزات التي تشمل أنظمة القيادة والمقصورة.

منظومة هجينة بثلاثة محركات ودفع كلي

تعتمد السيارة اكسيد RX على منظومة هايبرد قابلة للشحن تجمع بين محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر وثلاثة محركات ضمن المنظومة الهجينة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، وتعمل السيارة بنظام دفع كلي AWD، بينما تبلغ قوة المحرك البنزين 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 220 نيوتن متر.

اكسيد RX هايبرد 2026

القوة الكهربائية تتجاوز 360 حصانًا

وتوفر المنظومة الكهربائية قوة تصل إلى 362 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 605 نيوتن متر، فيما تصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 596 حصانًا.

تسارع اكسيد RX

تتسارع اكسيد RX هايبرد 2026 من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية.

اكسيد RX هايبرد 2026

مدى كهربائي يصل إلى 160 كم

تضم السيارة منظومة بطاريات تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 160 كم باستخدام الطاقة الكهربائية، بينما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1,300 كم عند الاستفادة من المحرك البنزين والطاقة الكهربائية معًا، ويبلغ استهلاك الوقود المكافئ 36.6 كم لكل لتر، فيما تصل سعة خزان الوقود إلى 70 لترًا، مع تسجيل معدلات استهلاك وقود تبلغ 5.4 كم لكل لتر.

اكسيد RX هايبرد 2026

أبعاد اكسيد RX

تأتي اكسيد RX هايبرد بطول يبلغ 4,775 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,920 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,671 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,800 مم، وتستكمل السيارة مظهرها الخارجي بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED، إلى جانب عجلات ألمنيوم بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.